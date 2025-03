Dos niñas y un piloto son rescatados de un lago helado en Alaska tras estrellarse su avión

La Guardia Nacional de Alaska informó sobre el rescate de dos niñas y el piloto de un avión Piper PA-12 Super Cruiser que sufrió un accidente y cayó en un lago helado en Anchorage. Los tripulantes se mantuvieron sobre el ala de la aeronave durante 12 horas, hasta que un voluntario logró encontrarlos y las autoridades los pusieron a salvo.

Las autoridades habían enviado una alerta sobre un avión que se había salido del radar y solicitaban ayuda para localizarlo. Fue así, como un grupo de pilotos voluntarios emprendieron el camino, entre ellos Terry Godes, quien dijo a The Associated Press, que se dirigió al lago Tustumena, cerca de la base glaciar.

Después de una intensa búsqueda, Godes logró visualizar partes del avión Piper PA-12 Super Cruiser y en una de sus alas a los tres tripulantes con vida. De inmediato avisaron a la Guardia Nacional.

“Había tres personas encima del ala”

“Me rompió un poco el corazón ver eso, pero a medida que me acercaba y bajaba, pude ver que había tres personas encima del ala”, dijo a The Associated Press (AP).

El piloto y las dos niñas, estaban en un recorrido turístico desde Soldotna hasta el lago Skilak en la península de Kenai cuando sufrieron el accidente.

La Guardia Nacional de Alaska envió un helicóptero desde su base en Anchorage, luego de tener la ubicación confirmada para poder rescatar a los tres tripulantes.

El rescate no fue sencillo, ya que la niña más pequeña era arrastrada por el viento del helicóptero, según explicó el teniente coronel Brendon Holbrook, comandante del 207.º Regimiento de Aviación a AP. Entonces decidieron que la aeronave se desplazara hacia un lado y las subió a bordo.

Pasaron la noche con -20 grados Celsius

Los tres fueron trasladados a un hospital con heridas que no se consideraban potencialmente mortales, dijeron los agentes del estado de Alaska.

“Pasaron una noche larga, fría, oscura y húmeda sobre el ala de un avión en un lugar que no tenían planeado”, compartió Godes, quien confirmó que lograron sobrevivir a temperaturas que descendieron a -20 grados Celsius.

El lago Tustumena, de 60,000 acres (24,200 hectáreas), el cuerpo de agua dulce más grande de la península de Kenai, se encuentra a unas 80 millas (130 kilómetros) al suroeste de Anchorage, con montañas cercanas y un glaciar.

Las autoridades están investigando el accidente. La identidad de las niñas y el piloto no fue revelada por los agentes.

Con información de AP

