Gobernadora de Puerto Rico a comisionado residente: “Yo no voy a estar con cartita”

Nueva York – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, le pidió al comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández, que actúe con madurez, y que, en lugar de enviar “cartitas”, hable directamente con ella o con miembros de su equipo sobre las prioridades para la isla.

“Yo no entiendo cuál es la necesidad de enviar una carta cuando mi directora de mi oficina (Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C. o PRFFA) estuvo en la inauguración de su oficina (en Caguas) el viernes. Yo creo que tenemos que ser más maduros en términos de las gestiones de gobierno. Yo no voy a estar con cartita. Cada cual decide su mecanismo. La realidad es que mi oficina está trabajando con su oficina varios proyectos de ley. Si él no quiere la colaboración del Gobierno en esos proyectos, con nosotros no hay problema. Yo busco cualquier otro congresista demócrata. Yo tuve cuatro aquí viéndolos el sábado, el domingo, el viernes. Yo creo que tenemos que tener más madurez en la cosa pública”, insistió la primera mandataria también presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP).

En referencia a las gestiones legislativas de Hernández para ampliar el Crédito por Menor Dependiente (CTC), la gobernadora se adjudicó haber sido la primera en presentar ese tipo de iniciativa en el Congreso.

“Quien radicó el proyecto de ‘Child Tax Credit’ fue esta servidora. Quien logró las enmiendas de Child Tax Credit fue esta legisladora junto a Marco Rubio (actual secretario de Estado) en los pasados años en el Senado. Quien hizo lo propio con Earned Income Tax Credit fue esta servidora. El acaba de llegar. Todo este tipo de cosas, primero, que están en la plataforma de gobierno, son elementos de plataforma que el gobierno de Puerto Rico va a respaldar las radique quien las radique, porque Puerto Rico va primero que la politiquería”, expuso.

“Así que para qué me tiene que enviar una carta si, para el récord, yo estoy diciendo que respaldo todas las iniciativas”, continuó.

González fue más lejos al catalogar el proceder de Hernández, del opositor Popular Democrático (PPD), como “politiquería”.

“Yo creo que ya se les ve la costura de la politiquería, que si no le contestaron una carta, ¿qué es eso? Yo no tengo tiempo para esas estupideces”, señaló.

La primera ejecutiva añadió que no entraría en un toma y dame con el comisionado, porque está muy ocupada trabajando.

“Mi directora de oficina de PRFAA (Gabriella Boffelli) estuvo en la inauguración de (su oficina) el viernes. ¿Por qué no hablaron allí?, ¿por qué me tiene que mandar una carta? Estuvo aquí (en La Fortaleza) en el saludo protocolar; tiene mi celular. Yo creo que si lo que quieren es la foto o lo que quieren es que nosotros empecemos en un carteo, yo tengo muchas cosas que hacer y lo estoy demostrando con acciones y resultados”, sostuvo.

González además cuestionó que el comisionado, supuestamente, no se ha reunido, al momento, en el Congreso con los presidentes de los cuerpos legislativos ni con los de las comisiones que atienden temas como los mencionados en las cartas, entre otros funcionarios de gobierno.

“No es por nada, pero yo soy una experimentada legisladora en el Congreso, ocho años en mayoría y en minoría. Tengo los contactos; he visitado. Yo me reuní con los presidentes de los cuerpos legislativos; yo me reuní con los presidentes de las comisiones que están trabajando esos asuntos. ¿Él ha logrado reunirse con los presidentes de comisión?, ¿con los presidentes de los cuerpos? ¿Se reunió con el presidente?, ¿se reunió con los jefes de agencia? Hay que hablar más allá de las cartas”, emplazó.

Las expresiones de la gobernadora se dieron a preguntas de la prensa durante una conferencia este lunes en la que anunció la llegada a Puerto Rico de Solx Puerto Rico, compañía dedicada a la fabricación de paneles para energía solar con una inversión de $64 millones de dólares.

La carta de Pablo José Hernández

En la carta, con fecha del 19 de marzo, Hernández le pide la colaboración a la gobernadora en tres áreas.

Una es para conseguir coauspiciadores republicanos para el H.R. 1697 o “Child Tax Credit Relief for Puerto Rican Families Act”, dirigido a duplicar el monto del beneficio para que las familias elegibles en Puerto Rico reciban la máxima cantidad bajo el CTC.

“Primero, le reitero el pedido que le hice en su saludo protocolar para que nos ayude a reclutar un coauspiciador republicano para el Child Tax Credit Relief for Puerto Rican Families Act (H.R. 1697). Este proyecto busca ampliar el acceso al Crédito por Menores Dependientes para miles de familias puertorriqueñas. Sus conexiones dentro del Partido Republicano pueden ser útiles para lograr el respaldo bipartidista que aumentaría las probabilidades de aprobar esta medida”, lee parte del texto enviado por el comisionado residente.

La segunda petición a González fue la integración de su oficina al task force de salud que creó el 8 de febrero de 2025. “La coordinación entre su administración y mi oficina es esencial para garantizar la continuidad y efectividad de los esfuerzos dirigidos a asegurar los fondos de Medicaid y Medicare”, añade el representante federal en el documento.

El tercer punto es que la gobernadora incluya a la oficina al grupo de trabajo de “reshoring” que creó mediante la Orden Ejecutiva 2025-012. “A tales fines, le solicito su respaldo para el ‘Supply Chain Security and Growth Act’ (H.R. 1328), legislación que presenté junto a la congresista republicana Nicole Malliotakis para fortalecer el “reshoring” en los Estados Unidos y Puerto Rico”, solicita el comisionado.

La misiva fue en respuesta a las expresiones de la gobernadora de que estaba disponible para trabajar con él como lo hace con el resto de los congresistas, luego de choques entre ambos por el impacto que tendría en la isla el nuevo presupuesto que se discute en el Congreso.

Hernández sostiene que el plan de los republicanos implicaría recortes en programas como Medicaid y SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) que de alguna manera afectarían a Puerto Rico. La gobernadora argumenta que lo anterior son especulaciones, ya que al momento no se ha aprobado legislación a esos fines.

Varios legisladores demócratas, algunos miembros del comité de acción política BOLD PAC, acudieron este fin de semana al evento de inauguración de la oficina distrital del comisionado residente en el Centro de Bellas Artes de Caguas

Entre los que viajaron a la isla se encuentran la representante de California, Norma Torres; el de Nueva York, Adriano Espaillat (también presidente del Caucus Hispano del Congreso); la representante de California, Linda Sánchez (presidenta del BOLD PAC); y Darren Soto, de Florida. Ted Lieu, Salud Carbajal y Luz Rivas, de California, también acudieron al evento.

Espaillat, Soto, Carbajal y Rivas además fueron recibidos por la gobernadora en La Fortaleza.

En diciembre pasado, el presidente del Senado , Thomas Rivera Schatz, anunció que no renovaría el contrato de arrendamiento de $1 que permitía el uso de una oficina en el Capitolio para el comisionado residente. Schatz alegó problemas de espacio como la razón para sacar la oficina del edificio de Medicina Tropical.

Es la segunda vez en menos de dos semanas, que González y Hernández se enfrentan públicamente sobre asuntos de Puerto Rico que se manejan en Washington D.C.

