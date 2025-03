Gobernadora de Puerto Rico y comisionado residente chocan por alegados recortes a Medicaid en plan republicano de presupuesto

Nueva York – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, insistió en que, al momento, no hay certeza de que vayan a haber recortes en programas como Medicaid en Puerto Rico como resultado de la discusión en el Congreso del nuevo presupuesto gubernamental.

González argumentó que, en vista de la mayoría republicana tanto en la legislatura federal como en la Casa Blanca, no es conveniente entrar en este tipo de discusión que catalogó como antirepublicana.

“El gobierno de Puerto Rico no ha recibido una notificación de esa magnitud. No hay una ley que diga que le van a quitar a Puerto Rico tanto dinero, y crear esta percepción en el discurso antirepublicano; Puerto Rico no puede. Puerto Rico no tiene dos senadores ni cuatro congresistas. Entrar en esta pelea con el presidente de Estados Unidos nos costó en el pasado. Yo tengo que trabajar con la Administración (Trump), y, hasta el momento, nosotros no hemos recibido ninguna notificación; aparte que, en términos de Medicaid, yo hice esa negociación junto con el sector privado en Puerto Rico y los fondos están garantizados hasta el 2027 por ley federal que no ha sido enmendada”, aseguró en una conferencia de prensa este miércoles en la que anunció nuevos nombramientos en su gabinete.

Las declaraciones de la primera ejecutiva fueron en respuesta a las alegaciones del comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, quien indicó por redes sociales que hay consenso en el Congreso sobre la amenaza para el territorio de perder fondos federales bajo las resoluciones presupuestarias en discusión.

La también presidenta del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) dijo que no entraría en una “pelea pequeña” con Hernández, quien preside el partido opuesto, el Popular Democrático (PPD).

“El me fue a ver en el saludo protocolar; estuvo al frente; tiene mi celular; tiene mi texto; mi oficina se mantiene en comunicación. A mí me enseñaron que, cuando uno quiere hablar con alguien, uno levanta el teléfono y llama. Tú llamas o no llamas; no es que la comunicación no es buena. Tienes que llamar”, emplazó la estadista.

Continuó: “Nosotros, en términos del Gobierno, estamos disponibles para trabajar con el comisionado residente como lo hacemos con el resto de los congresistas. Yo no voy a entrar en una pelea pequeña que quizás el presidente del Partido Popular quiere conmigo. Yo estoy aquí enfocada en trabajar; enfocada en resultados; en comunicación directa con la Casa Blanca. Nuestra directora de la oficina en Washington, la Sra. (Gabriella) Boffelli, se mantiene en comunicación constante, casi semanal, con su oficina. Quizás su staff no le comunica de las relaciones y comunicaciones que se ejercen de manera oficial, pero yo no puedo estar todos los días chateando con alguien. Yo tengo que trabajar. Yo estoy en la mejor manera de trabajar; a lo que hice expresiones ayer o antier es que él alegó que venían recortes y creo que los funcionarios tenemos que ser responsables y cautelosos con no crear histeria sobre cosas cuando no hay un aviso concreto a Puerto Rico de recortes de fondos; no lo hay”.

Hernández se expresó en la misma línea que la gobernadora en un mensaje ayer en redes sociales en otra parte de la secuela sobre el plan republicano de presupuesto.

“No voy a responder al ataque de la gobernadora con otro ataque”, compartió el comisionado residente.

“Lo que el país necesita ante esta amenaza de perder fondos federales es que la gobernadora y yo trabajemos juntos para proteger a Puerto Rico”, prosiguió antes de indicar que para él, “proteger a Puerto Rico incluye decirle la verdad”.

De acuerdo con el estadolibrista, los republicanos en el Congreso aprobaron un presupuesto que recorta $2 trillones de dólares.

“Hay un consenso de que no podrán alcanzar esa cifra sin reducir gastos en Medicaid y SNAP, que son de los programas de mayor gasto. Por ende, es responsable advertir que los recortes podrían afectar esos programas”, argumentó.

“Mi exhortación a la gobernadora es que trabajemos juntos, ella como republicana, yo como demócrata, ambos como puertorriqueños, para prevenir que esos recortes afecten tanto a Puerto Rico”, concluyó el presidente del PPD.

Antes de esta declaración, Hernández había manifestado por la estación radial WKAQ 580, que habría recortes a Medicaid y que el impacto en Puerto Rico está por verse. La aparente estrategia republicana, según la información que maneja Hernández, es que los costos de programas como ese se compartirían entre estados y territorios como Puerto Rico.

“Ciertamente, nosotros probablemente tendríamos menos capacidad para compartir costos”, fue parte de lo que dijo.

El informe de EL VOCERO indica que, en respuesta a la entrevista radial, González dijo que, hasta que no se oficialice una acción de Trump a esos efectos, no especulará sobre el tema.

“Hay que hablar con las realidades. Si hay una orden del presidente, si hay una orden de recorte, un proyecto de ley, lo atendemos, pero en este momento eso no ha ocurrido. Así que yo no voy a caer en la estrategia de algunos de crear un caos sin que el caos llegue o de crear esta expectativa de que el mundo se va a caer y después no pasó nada”, planteó la primera ejecutiva.

“Yo tuve la oportunidad de reunirme con él (Trump); de que los fondos de Medicaid no se van a tocar y los fondos de Seguro Social tampoco. En el caso de los programas del PAN, eso está pendiente en evaluación legislativa. Así que ese es uno que nosotros estamos monitoreando muy de cerca”, agregó la primera mandataria de la isla.

El pasado 14 de marzo, el Senado aprobó la resolución creada por los republicanos para mantener el gobierno federal abierto hasta el 30 de septiembre. La legislación incluye una leve reducción en el financiamiento en comparación con el del año pasado, pero un aumento para recursos militares de $6,000 millones de dólares y de $485 millones para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Diez demócratas respaldaron el plan.

Con anterioridad, los republicanos en el Congreso aprobaron su versión en la Cámara.

Los demócratas insisten en que la propuesta republicana deja abierta la posibilidad de recortes en programas como Medicaid y Medicare, así como el Seguro Social.

El caso de Puerto Rico

En el caso de Puerto Rico, en septiembre de 2027, expira la asignación aprobada en el Congreso que evitó el llamado “precipicio” o “abismo fiscal” de Medicaid. Para esa fecha, queda sin efecto la extensión de fondos suplementarios a corto plazo con la que se evita el colapso del sistema en la isla.

En diciembre de 2022, se aprobó en Washington D.C. el proyecto ómnibus de presupuesto que incluyó $19,400 millones en fondos de Medicaid a Puerto Rico para cinco años, además de elevar a 76% el pareo federal para los servicios cubiertos por el Plan Vital.

En resumen, la legislación asignó $3,650 millones en fondos de Medicaid para ese primer año fiscal federal; $3,700 millones para el año fiscal 2024; $3,850 millones para el 2025; $4,020 millones para el 2026; y $4,200 millones en el 2027.

En una entrevista reciente con el podcast Válgame PR, especializado en la discusión de asuntos sobre Puerto Rico, Javier Balmaceda, analista sénior de políticas para Puerto Rico del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), dijo que la evaluación de los republicanos podría también impactar programas como el de Asistencia Nutricional Suplementaria o SNAP. En Puerto Rico, aplica una versión reducida de asistencia alimentaria conocida como PAN (Programa de Asistencia Nutricional).

“Lo que se está planteado es darle un beneficio a gente que ya tiene mucho y quitarle recursos a gente que tiene muy poco…Es lo que se está negociando en estos momentos dentro del Congreso”, describió a nivel general sobre las resoluciones presupuestarios que anteceden el proyecto de ley formal.

“Obviamente, dentro del propio Partido Republicano, hay mucha gente que está preocupada con esto, porque saben que, si trastocan de alguna forma lo que son programas como Medicaid y SNAP, que son programas que tienen muchos beneficiarios en todo el país, en estados republicanos, demócratas; la pobreza no elige partidos. Si trastocan esos programas, puede tener unos efectos muy grandes en lo que son las elecciones de medio término que se avecinan en el 2026”, argumentó.

En cuanto a Medicaid, dijo que “probablemente” los sonados recortes no estarían afectando el financiamiento del programa en el territorio.

“Puerto Rico funciona en un carril aparte al de los estados, porque lo que es el Medicaid y el programa PAN, parecido pero inferior al SNAP, lo que hace el gobierno federal es dar unas partidas fijas presupuestarias que se llaman subvenciones en bloque. Esas subvenciones son un financiamiento muy limitado que no le permite a Puerto Rico un programa de Medicaid o de asistencia nutricional como el que se tiene en el resto del país”, expuso Balmaceda.

“Como esos programas funcionan un poco punto aparte al de los estados, en Medicaid, los recortes que se han planteado, por lo pronto, no estarían tocando ese financiamiento. Pero, en la parte del PAN, podría ser”, estimó el analista.

Por otro lado, un blog en la página web de NACCHO o National Association of County Health Officials publicado hace, aproximadamente, una semana señala que la resolución del Senado incluye al menos $1,000 millones en reducción de gastos en un periodo de 10 años. En contraste, la resolución de la Cámara incluye ahorros de al menos $880,000 millones. El informe señala que, en el Senado, el comité encargado de la evaluación es el de Finanzas que tiene jurisdicción sobre políticas fiscales, Medicare y Medicaid. En cuanto a la Cámara, es el comité de Energía y Comercio el que encabeza la evaluación con jurisdicción sobre Medicaid, parcial sobre Medicare y sobre el Fondo de Prevención y Salud Pública. Las instrucciones de la legislación en la Cámara también examinan potenciales reducciones de $230,000 millones desde el comité de Agricultura, organismo con jurisdicción sobre SNAP y subsidios agrícolas.

Hace unas dos semanas, la Oficina de Presupuesto Congresional confirmó que el comité de Energía de la Cámara no podría alcanzar su meta de $880,000 sin hacer recortes a Medicaid o Medicare.

Comisionado vuelve a emplazar a la gobernadora

Este jueves, en un comunicado de prensa más conciliatorio, Hernández informó del envío de una carta a la gobernadora para insistir en trabajar en conjunto en favor de la isla.

“Este es un momento crucial para Puerto Rico. La colaboración efectiva entre su administración y mi oficina no solo es posible, sino necesaria para avanzar estas prioridades de forma coordinada y maximizar nuestro impacto en Washington”, expuso en la misiva.

Adicional, el comisionado residente recalcó en su solicitud a González para que lo ayude a aumentar el número de coauspiciadores republicanos para el proyecto “Child Tax Credit Relief for Puerto Rican Families Act“(H.R. 1697), que busca ampliar el acceso al crédito a más familias puertorriqueñas.

Por otro lado, el líder del PPD le solicitó a la mandataria que lo incluya en el task force federal anunciado el mes pasado para abogar sobre temas de salud en Washington D.C.

“La coordinación entre su administración y mi oficina es esencial para garantizar la continuidad y efectividad de los esfuerzos dirigidos a asegurar los fondos de Medicaid y Medicare, vitales para la salud de los puertorriqueños”, afirmó Hernández.

Adicional, Hernández dijo estar confiado en que contará con el apoyo de la gobernadora para incluir a su oficina en el grupo de trabajo dirigido a fortalecer el proceso de “reshoring” en Estados Unidos y Puerto Rico, que fue establecido mediante orden ejecutiva.

