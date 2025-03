Yolanda Andrade responde a Enrique Gou por asegurar que padece esclerosis múltiple

Luego de que hace un par de días Enrique Gou asegurara que Yolanda Andrade le confesó que le habían diagnosticado esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central, ahora es ella quien desmiente categóricamente haber hablado con Gou.

El productor declaró en una entrevista que durante una conversación con Yolanda Andrade, la propia conductora le había confirmado que le diagnosticaron esclerosis múltiple.

“Con Yolanda hablé hace dos semanas, se iba a ir a Clínica Mayo, me dijo que le habían detectado esclerosis múltiple“, comentó Gou, causando revuelo en los medios y entre sus seguidores.

No obstante, a través de sus Instagram Stories, Yolanda Andrade rompió el silencio y desmintió las afirmaciones de Gou. En un mensaje directo, la conductora del programa ‘Montse & Joe’ expresó que no ha tenido contacto con el productor.

Sin embargo, cabe mencionar que en su declaración, Andrade no confirmó ni desmintió que le haya sido diagnosticado el mencionado padecimiento, generando una mayor especulación en torno a la salud de la famosa conductora.

“Anoche yo estaba escuchando esta declaración en la que este señor supuestamente me habló. Qué falta de caballerosidad. No tiene por qué decirlo así, se me hizo muy feo e incorrecto. Yo en ningún momento hablé con él ni nada. En fin, la gente nunca me deja de sorprender“, dijo Andrade.

Cabe recordar que en 2024, Yolanda Andrade pasó por una serie de recaídas que la obligaron a hacer una pausa en su carrera profesional. En 2023 Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, el cual le causó graves complicaciones relacionadas con la visión, la movilidad y el habla, lo que llevó a la conductora a alejarse temporalmente de los medios.

Este contexto médico complicado dio lugar a muchas especulaciones sobre su salud, pero hasta el momento no ha habido confirmación oficial sobre un posible diagnóstico de esclerosis múltiple.

Mientras tanto, Yolanda Andrade continúa con su carrera, aunque su salud sigue siendo un tema de preocupación entre sus seguidores. La incertidumbre sobre su estado médico sigue presente, pero la conductora ha decidido mantener su vida personal en privado.

