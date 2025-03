Dominicano Rafael Devers perdió tercera base en Boston Red Sox: “Será bateador designado”

Fue una de las polémicas de este 2025. Durante los entrenamientos primaverales, el dominicano Rafael ‘Carita’ Devers se negó a cambiarse de posición y dejar la tercera base. Antes del ‘Opening Day’ de este jueves, el mánager Alex Cora confirmó que será bateador designado con Boston Red Sox.

“Cada bateador designado fue antes un jugador de posición. Mira lo que pasó con J.D. Martínez. Raffy será nuestro bateador designado y segundo bate ante lanzadores zurdos y derechos. Espero que tenga una gran temporada”, dijo Cora a WEEI.

¿Por qué cambiaron a Rafael Devers de posición?

Boston Red Sox contrató a Alex Bregman, que llegó desde la agencia libre por un contrato de $120 millones de dólares y tres años.

El estadounidense viene de conquistar el Guante de Oro, como el mejor defensor de la tercera base de la Liga Americana. Por su parte, Devers lideró la Liga Americana con 12 errores.

Aunque como bateador designado puede que no le vaya mal. En la última temporada dejó promedios de .272/.354/.516 con 34 dobles, cinco triples, 28 jonrones y 83 carreras remolcadas.

¿Cómo empezó la polémica?

En febrero, durante los primeros días del campo de entrenamiento de Red Sox, Devers aseguró en rueda de prensa que no se cambiaría de posición.

“Me hicieron la pregunta de que si iba a ser bateador designado y les dije que no. Yo juego tercera base, de ahí para allá no sé qué ellos van a decidir (…) es mi decisión, yo juego tercera base, esa es mi posición. No voy a cambiar mi posición de un momento a otro, así por así”, dijo.

La controversia se zanjó gracias a que días después el Bregman zanjó el debate asegurando que jugará “donde sea”.

“Estoy superemocionado de ser compañero de equipo (de Devers)”, dijo Bregman en declaraciones a la prensa en medio de los entrenamientos de Spring Training.

Posteriormente, Alex Cora reveló un encuentro entre Bregman y Devers en la casa del mánager. Según el estratega, ambos “estuvieron hablando durante 45 minutos”.



Sigue leyendo:

· Alex Cora habla sobre la posición de dominicano Rafael “Carita” Devers en 2025

· David Ortiz sobre polémica de Rafael Devers con la tercera base de Boston Red Sox: “Hay que dejar el ego a un lado”

· Dominicano Rafael Devers triunfa en la polémica de tercera base: Alex Bregman acepta jugar “donde sea”