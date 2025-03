Antonio Mohamed asegura que no siente presión por conquistar el título de la Liga MX

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Antonio Mohamed, reconoció que no siente ningún tipo de presión por el trabajo que está realizando actualmente en el torneo Clausura 2025 de la Liga MX y mucho menos en tener la obligación de ganar esta competencia al estar en un proceso de desarrollo para impulsar a todos los jugadores a ser mejores física y mentalmente.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde detalló que está enfocado en que el equipo pueda volverse cada día más competitivo para llegar al momento en el que tendrán que luchar por el título de campeón del balompié azteca; asimismo sostuvo que le brinda todas las herramientas necesarias a la plantilla para cumplir este objetivo.

“No siento presión, tú me ves en la banca aunque vayamos perdiendo, estoy muy tranquilo y buscando lo mejor para darle a mi equipo, sé que tenemos un reto importante, no deja de ser un desafío, para mí no es una presión sino una bendición esta posibilidad que me busquen para pelear un campeonato”, expresó.

“Sabemos a lo que nos enfrentamos, si estamos presionados y lo transmitimos a los jugadores, no va a funcionar, si damos herramientas y demostramos por donde es el camino, vamos a llegar, si no en este, en el otro, estoy convencido, seguro que vamos a llegar a la Final”, agregó el estratega en sus declaraciones.

Antonio Mohamed respeta la decisión de Martín Anselmi en abandonar a Cruz Azul. Crédito: Eloisa Sánchez | Imago7

Derrota ante el América

El Turco Mohamed también analizó la derrota 3-0 que sufrieron ante las Águilas del Club América al considerar que fue “una buena nalgada” debido a que le sirvió de aprendizaje para poder entender mejor a su rival y enfocarse en tener una plantilla mucho más sólida y fuerte.

“Según las situaciones que los dos aspiramos a lo mismo, posiblemente nos volvamos a encontrar, nos superaron en actitud, estrategia y en intensidad, nosotros recibimos la lección/aprendizaje bien a tiempo, creo que al final veremos si está fue la ‘maestría’ para recibirse o tenemos que seguir aprendiendo”, dijo.

“Lo mismo cuando quieres educar a tu niño, si fue una buena nalgada que nos dieron para aprender o tenemos que seguir aprendiendo, nos superaron, no fue un accidente. Tenemos que prepararnos mejor para cuando nos volvamos a encontrar seguramente va a ser muy diferente, tenemos que subir un par de escalones para estar a la altura de ellos”, concluyó el entrenador.

