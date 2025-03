¿Cuánto cuesta el “lujoso reloj” que Kristi Noem usó en su visita a El Salvador?

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, generó controversia tras su visita a la megacárcel de El Salvador, donde lució un llamativo reloj dorado que varios medios estadounidenses identificaron como un Rolex valuado en unos $50,000 dólares.

Su presencia en el Centro de Confinamiento del Terrorismo no solo estuvo marcada por su discurso contra la migración irregular, sino también por la polémica en torno a su accesorio.

En su recorrido por la prisión, advirtió que quienes ingresen a Estados Unidos sin documentos podrían terminar en centros de detención como el Cecot. Sin embargo, su mensaje quedó opacado cuando medios como The Washington Post y The New York Times destacaron el reloj que llevaba puesto.

Kristi Noem en el Cecot. Foto: Alex Brandon / AP

“Cómo el Rolex de $50,000 dólares de Kristi Noem en una prisión salvadoreña se convirtió en un punto de tensión política”, tituló el Washington Post. Por su parte, The New York Times publicó “El lujoso Rolex de Kristi Noem se roba las miradas durante su visita a una cárcel de El Salvador”.

La secretaria de Seguridad Nacional advirtió a los indocumentados. Foto: Alex Brandon / AP

La imagen de la funcionaria, junto a pandilleros tatuados y custodiada por un fuerte equipo de seguridad, rápidamente se volvió viral.

La polémica no trascendió en El Salvador, pero en Estados Unidos generó críticas, publicó la agencia de noticias Efe. El escritor y periodista Seth Abramson calificó la escena como “una imagen que pasará a la infamia”, mientras que Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional para Asuntos Públicos, aseguró que el reloj fue comprado con las ganancias de sus libros y que planea legarlo a sus hijos.

Sigue leyendo:

• Kristi Noem y Sheinbaum reafirman cooperación en migración y seguridad fronteriza

• Gobierno de Trump pidió al Supremo que le permita implementar la Ley de Enemigos Extranjeros

• Deportaron a Leito Oficial, el migrante que incitó a invadir casas en Estados Unidos: llegó custodiado a Venezuela