Deportaron a Leito Oficial, el migrante que incitó a invadir casas en Estados Unidos: llegó custodiado a Venezuela

Leonel Moreno, conocido en las redes sociales como Leito Oficial, fue deportado a Venezuela junto a 177 migrantes, después de haber estado un año detenido en Estados Unidos por entrar al país de forma irregular y de enfrentar un proceso legal que derivó en una orden de expulsión que no se había ejecutado.

Su figura controversial en plataformas como TikTok e Instagram lo convirtió en un símbolo de la desinformación en torno a la migración, provocando un sinfín de reaccione en contra, incluso de sus propios connacionales, que solicitaban su deportación por considerarlo una fuente de desinformación perjudicial para la comunidad migrante.

En la madrugada de este viernes, el vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cerca de Caracas, donde las autoridades recibieron a los repatriados. Entre ellos se encontraba Diosdado Cabello, ministro de Interior, quien señaló que tuvieron que proporcionar seguridad a Leonel Moreno debido a la incomodidad de otros deportados, quienes consideraban que este joven contribuyó a la estigmatización de los venezolanos en el extranjero.

“Bienvenido a Venezuela. Lo que ocurrió es que mucha gente estaba disgustada porque su campaña fue para que los venezolanos fuesen señalados en el mundo como delincuentes. Muchos de los que venían en el avión se molestaron. Desde el primer momento tuvimos que prestarle una seguridad especial porque estaban muy disgustados los otros compañeros que venían en el vuelo”, declaró.

Cabello aseguró que Moreno, quien estuvo apartado durante el trayecto del resto de los repatriados, pasará por un procedimiento para determinar si tiene antecedentes penales en el país. “Ojalá quienes tengan una conducta que no es la mejor se recuperen y sean capaces de comenzar de nuevo. Eso es posible si son recibido amorosamente en sus familias. Sus familias están acá para ayudarlos”, dijo.

Un migrante controversial en las redes sociales

Leonel Moreno ganó notoriedad por su presencia en plataformas como TikTok e Instagram, donde compartía videos que no solo atrajeron la atención por su tono polémico, sino también por el tipo de mensajes que difundía. En sus publicaciones, recomendó a los indocumentados a ocupar viviendas deshabitadas y afirmó que existían leyes que lo permitían. Esto era completamente falso.

Además, mostraba sumas de dinero en efectivo, afirmaba que recibía ayudas del expresidente Joe Biden e incluso en varias ocasiones llegó a mostrar cómo robaba artículos de los supermercados. En muchas de sus publicaciones, apareció con su expareja Verónica Torres, con quien tiene una pequeña hija.

Según los registros oficiales, Leonel Moreno ingresó a Estados Unidos ilegalmente el 23 de abril de 2022, a través de Eagle Pass, Texas. Aunque inicialmente fue liberado bajo el programa de Alternativas a la Detención, que permite a ciertos migrantes permanecer en libertad mientras se resuelve su situación migratoria, el joven no se presentó regularmente ante las autoridades.

A pesar de ello, continuó con sus actividades en redes sociales hasta que fue arrestado en marzo de 2024 en Gahanna, Ohio, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sin embargo, su arresto se debió a las violaciones de las leyes migratorias, a pesar de que su comportamiento pudo llevar a las autoridades a pensar que su presencia en el país representaba un riesgo para el orden público.

Desde su detención, estuvo bajo la custodia de ICE en el Centro de Procesamiento Joe Corley, en Texas, mientras esperaba la ejecución de su orden de deportación.

Leito Oficial “es solo un personaje” de redes sociales

Leonel Moreno aseguró hace un año a The New York Post que Leito Oficial era solo un personaje creado para sus redes. En una entrevista realizada en abril de 2024, afirmó que sus contenido no reflejaban quién era en la vida real. Según él, Leito Oficial es un ser con un humor sarcástico y negro, muy diferente de la persona humilde que decía ser fuera de las cámaras.

La deportación de Leito Oficial se produjo después de meses de incertidumbre debido a la suspensión de vuelos de deportación a Venezuela, una situación derivada de las tensiones diplomáticas entre Caracas y Washington. La administración de Donald Trump, tras asumir nuevamente la Casa Blanca, logró reactivar los vuelos de repatriación hacia Venezuela, pero la situación aún es delicada, especialmente tras el envío de algunos migrantes venezolanos detenidos en El Salvador.

Mira el momento en que Leonel Moreno baja del avión custodiado:

