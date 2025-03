Revelan cuánto dinero cobrará Dani Alves por los 405 días que estuvo en la cárcel

Dani Alves estuvo acusado de una agresión sexual en los baños de una discoteca de Barcelona y fue condenado a prisión, pero actualmente se encontraba en libertad provisional después de que su abogada depositara la fianza de un millón de euros impuesta por la Audiencia de Barcelona.

No obstante, la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estimó por unanimidad el recurso del brasileño y fue absuelto por el delito de agresión sexual.

El brasileño estuvo en prisión provisional 14 meses, y se le pedía una condena de cuatro años y medio. Sin embargo, ahora la situación es totalmente distinta, y ya se habla de cuánto será la indemnización que tendrá que recibir el exjugador por permanecer en prisión.

En el programa de ‘Vamos a ver’ de Telecinco, el presentador Joaquín Prat desvelo que la cuantía que le deberían es de aproximadamente $12,000 dólares.

El juez José Antonio Vázquez Taín señaló en el programa que “él puede reclamar más, otra cosa es que esa reclamación se pueda estimar”. La abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, explicó a los micrófonos de RAC1 que “de momento, no podemos decir nada. Sabemos que la sentencia no es firme. Tengo que leer la sentencia, pero estamos muy felices y yo confiaba en el tribunal. No puedo hablar más”.

Por otro lado, según se explica en el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos…”.

Dani Alves estuvo recluido en una cárcel de Barcelona. Crédito: Imago7

Dani Alves prepararía demanda contra Pumas

La carrera del jugador brasileño se vio afectada luego de la acusación en su contra por presunta agresión sexual, algo que llevo a que Pumas tomara la decisión de rescindir su contrato, por incumplimiento del mismo, ya que el defensa se encontraba en el proceso legal.

Sin embargo, Alves no ha pasado esta situación por alto, por lo que luego de ser dejado en libertad, busca recuperar algo de lo perdido y estaría planeando una demanda contra los Universitarios, luego de considerar que tuvo un despido injustificado.

De acuerdo con información del periodista Ignacio “Fantasma” Suárez, Dani Alves demandaría al conjunto mexicano por daño moral, buscando una compensación por $2 millones de dólares. De la misma forma, presentará una denuncia penal por difamación y una demanda laboral por despido injustificado, en la que intentaría el pago de salarios caídos.

Esta situación podría darle una vuelta a la situación, recordando que el conjunto de la UNAM presentó un recurso legal ante el TAS en el que buscaban el pago de una compensación por el incumplimiento de ciertas cláusulas en su contrato, las cuales se estimaban en $5 millones de dólares.

La audiencia de Pumas en el Tribunal Deportivo fue el pasado 25 de marzo, sin embargo, al momento se desconocen más detalles al respecto de lo ocurrido o el fallo que se emitió, aunque cabe la posibilidad de que estuvieran esperando a que se determinara la situación legal del futbolista.

Por el momento, se deberá esperar a saber que sigue para el exfutbolista brasileño, quien jugó para Pumas entre 2022 y 2023, completando solo el Apertura del 2022, ya que a inicios del siguiente torneo se marchó a España, luego de que se inició el proceso legal en su contra.

