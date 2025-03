Ronaldo Nazário pidió un técnico extranjero para Brasil

Brasil perdió de manera estrepitosa ante Argentina en el último partido por Eliminatorias Sudamericanas que generó una implosión en la Confederación Brasileña de Fútbol. Al punto tal que hace algunas horas se definió la salida del entrenador Dorival Jr., quien perdió el resto de crédito que tenía luego del 1-4 en el Monumental.

En plena búsqueda de un sustituto, mientras Carlo Ancelotti ya aclaró que tiene contrato con Real Madrid hasta mediados de 2026, quien tomó la palabra es Ronaldo Nazário, uno de los máximos referentes de la historia.

Al ser consultado por la chance de contratar un técnico extranjero, el Fenómeno no tuvo dudas, en diálogo con el sitio Charla Podcast: “Es la hora exacta de traer un entrenador extranjero. Aprovecho para decir que no estamos formando bien a nuestros entrenadores. Una de las cosas que funciona bien en la Confederación Brasileña de Fútbol es la CBF Academy, pero es muy poco para lo que Brasil precisa. Nosotros tenemos que formar muchos más entrenadores, tanto del masculino como del femenino. No tenemos que formar solamente en Río de Janeiro o San Pablo entrenadores. Es en cada estado de Brasil que hay que hacerlo. Mi proyecto era ese, hacer un centro de entrenamiento para fomentarlo”.

Ronaldo también cuestionó a los futbolistas brasileños y especificó cuál es la materia en la que deben mejorar para imponerse en los clásicos contra Argentina: “La selección brasileña tiene que ser mucho más malandra que propiamente jugar bien. Y ahí vas a jugar bien, vas a jugar bien a los pocos partidos. Tenés que ir mejorando de a una cosa por vez, ganando confianza, porque realmente no está jugando bien. Pero en ese partido en especial, es un partido muy importante desde la moral, tanto para los hinchas como para los futbolistas y el entrenador”.

Ronaldo Luis Nazario, leyenda de la selección brasileña. Crédito: Manu Fernandez | AP

Roberto Carlos también alzó la voz

Hace algunos días, Roberto Carlos había revelado algunos datos sobre la tratativa que Ronaldo había hecho para sacar a Ancelotti del Real Madrid para que tomara las riendas de la selección brasileña.

“Roni hoy es un empresario, habla desde un lado empresarial que a él le interesa. En la época en la que él se posicionó para ser presidente de la CBF puede ser que sí. Y lo ha hecho bien. Para la selección brasileña tenés que tener un grandísimo entrenador. Es normal que él, queriendo ser el presidente de la CBF, vaya a buscar al mejor”, mencionó el ex lateral izquierdo en El Cafecito.

Empiezan a sonar nombres

En cuanto a los posibles sucesores, el nombre de Jorge Jesus asoma como el favorito. El DT portugués, de pasado en Flamengo y con presente en Al Hilal de Arabia Saudita, sería prioritario.

“Las conversaciones con Al Hilal aún no han comenzado”, indicó el medio Globo Esporte, que además contó que el portugués de 70 años estaría dispuesto a no dirigir el Mundial de Clubes con el conjunto árabe con tal de convertirse en el DT de la Canarinha su máximo desafío.

Otros candidatos que corren desde atrás, según publicó el medio brasileño, son el portugués Abel Ferreira, técnico del Palmeiras, y los brasileños Filipe Luis, actual DT de Flamengo, y Renato Gaúcho, quien está sin club.

Seguir leyendo:

Brasil echó a Dorival Júnior tras la goleada frente a Argentina

Mascherano asegura que Messi está bien para jugar este sábado ante Philadelphia Union

Revelan cuánto dinero cobrará Dani Alves por los 405 días que estuvo en la cárcel