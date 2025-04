El avión en el que viajaba Dwayne ‘The Rock’ Johnson tuvo un “problema mecánico”

El actor Dwayne ‘The Rock’ Johnson narró a sus seguidores la aterradora experiencia que vivió cuando el jet privado en el que viajaba sufrió un desperfecto mecánico en el aire y tuvo que regresar de emergencia.

Johnson, quien interpreta a Maui en el live action de ‘Moana‘, explicó que salió de Hawaii con destino a Houston en su jet privado con el objetivo de asistir a la apertura de la temporada de la United Football League. Solo había transcurrido 40 minutos de vuelo cuando la tripulación detectó que la aeronave tuvo un problema de sobrecalentamiento en el sistema hidráulico.

El actor de “Terremoto: La falla de San Andrés’ relató el momento en el que piloto se le acerca para informarle que deben regresar a Hawaii debido a la falla en el avión.

“El piloto regresa, se arrodilla y me mira cara a cara —y solo estábamos yo en el avión, solo yo y la tripulación— y me dice: ‘Señor Johnson, lamento informarle, pero no podemos seguir sobrevolando el océano. Tenemos un problema’”, recordó Johnson.

Johnson indicó que el piloto le había prometido que lo llevaría “de regreso sano y salvo a la isla” .

En ese momento, el actor se puso a reflexionar ante una posible muerte en el avión. “¿Es esto todo? ¿Así es como me voy?”, pensó.

Mientras regresaba a tierra The Rock tomó una bebida mientras pensaba en qué era realmente importante en su vida.

“Empiezas a darte cuenta rápidamente de lo que es realmente importante en la vida, y luego te das cuenta de lo que no importa”, dijo Johnson. “Tuve uno de esos momentos”.

Dwayne Johnson viajaba a bordo de un Gulfstream G650, una aeronave de gran tecnología valorada en 65 millones de dólares. Tiene la capacidad de recorrer hasta 13.890 kilómetros (7.500 millas náuticas) sin escalas. The Rock estaba en un vuelo de aproximadamente 7.400 kilómetros (4.000 millas náuticas) entre Hawái y Houston.

A pesar del susto, el actor y la tripulación aterrizaron a salvo en Hawaii. Este es un acontecimiento que quedará permanentemente en los recuerdos del protagonista de Jumanji.

El también empresario no dejó pasar la oportunidad de agradecer al piloto y a la tripulación. “Aprecio al piloto por su actitud en ese momento y por priorizar la seguridad. También agradezco a la azafata, quien fue increíble al asegurarse de que estuviera cómodo”, comentó.

Además, el intérprete se mostró agradecido por estar en tierra firme a salvo. “Agradezco a Dios y al universo. Tomé esto como una señal. Aunque desearía estar en Houston, estoy agradecido de estar en tierra firme”, concluyó.

