Jacky Bracamontes viajó a Orlando para celebrar el cumpleaños de su hija mayor

Este fin de semana, Jacky Bracamontes en Martin Fuentes celebraron el cumpleaños número 12 de su hija mayor. Para hacerlo viajaron a Orlando, Florida, donde la cumpleañera y varias de sus amigas pudieron disfrutar del Universal Orlando Resort.

La presentadora de televisión se encargó de compartir todos los detalles del fin de semana en su cuenta de Instagram. En el primer video se puede ver a Jacky (su hija mayor) bajando de los dormitorios a la sala de estar para cantar cumpleaños. Al parece la familia alquiló una casa en Orlando para poder compartir y estar más cerca del parque.

La temática del pastel de cumpleaños también estuvo relacionada a Orlando, pues tenía forma de Minions disfrazado de Harry Potter, el icónico personaje que apareció por primera vez en 2010, en la película ‘Mi villano favorito’. Todas las asistentes se ven emocionadas.

En las publicaciones Bracamontes escribió: “Happy 12th Birthday Jackita hermosa. Te amamos con el alma. Gracias por cambiarnos la vida el día que llegaste a nuestros brazos. (HBD a nuestro angelito en el cielo también)”. Hay que recordar que Jacky tenía un mellizo que murió al nacer.

Después de celebrar en la casa, la cumpleañera, sus hermanas y algunas amigas también pudieron disfrutar de varias de las atracciones de Universal Orlando Resort, especialmente del área inspirada en Harry Potter.

“La pasamos increíble en Universal Orlando y sobre todo Jacky en ‘The Wizarding World of Harry Potter’ porque es mega fan”, escribió en el video donde resume parte del día en el parque.

La presentadora también se mostró muy conmovida en redes sociales por ver a su hija convertirse en una adolescente. “Hoy te veo rodeada de amor, de amigas que te adoran, de una familia que damos todo por ti, y simplemente no puedo creer lo afortunados que somos de verte crecer. Si hace 12 años me hubieran dicho que estaríamos aquí, abrazándonos, celebrándote, no lo hubiera creído”, escribió.

