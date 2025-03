Venezolano terminó preso en El Salvador tras asistir a su cita de asilo en EE.UU.

Un venezolano que había solicitado asilo en Estados Unidos terminó deportado a El Salvador y recluido en una prisión de máxima seguridad luego de presentarse a una cita con las autoridades migratorias en Tampa, Florida. Su familia denuncia que fue enviado a la cárcel sin pruebas de actividades delictivas.

Liyanara Sánchez, esposa de Frengel José Reyes Mota, relató a Univision que el joven migrante entró a Estados Unidos en 2023 en busca de refugio.

El pasado 16 de marzo fue deportado y trasladado a la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele mantiene encarcelados a supuestos miembros de bandas criminales como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha.

Según Sánchez, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos justificó la deportación de Reyes Mota alegando una posible vinculación con el Tren de Aragua, pero sin presentar evidencias.

“Cuando el abogado me escribe, me dice que mi esposo es miembro de una pandilla, pero él no tiene antecedentes penales ni tatuajes ni récord criminal”, afirmó la mujer a la cadena de noticias.

Un documento oficial del gobierno venezolano, presentado en la corte de inmigración y mostrado por Univision, confirmaría que Reyes Mota no tiene historial delictivo en su país de origen.

Sánchez pidió la revisión del caso y busca asistencia legal en El Salvador para liberar a su esposo. “Que revisen los casos de ellos, ellos no tienen antecedente penales, no cometan injusticia. Le he escrito al presidente Bukele, le he dicho que revise los antecedentes, pero no me ha respondido”, pidió.

La mujer, que reside en Estados Unidos con su hijo de 10 años, señaló que el niño solo pidió como regalo de cumpleaños volver a ver a su padre.

Liyanara Sánchez, esposa de Frengel Reyes, suplicó a Nayib Bukele. Foto: Frengel Reyes / Cortesía

“Yo no pido riqueza, yo no vine a este país a ser rica, yo vine a darle un futuro a mi hijo, estar bien con mi esposo y tener nuestras cosas. No pido más nada”, dijo.

Para Nayib Bukele, son delincuentes y asesinos

El gobierno de Nayib Bukele aceptó la llegada de grupos de migrantes deportados desde Estados Unidos, a quienes ha calificado de delincuentes de alto perfil y asesinos, aunque no ha presentado pruebas que respalden esas afirmaciones.

La administración de Donald Trump impulsó estas expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que permite la deportación de extranjeros sin audiencia judicial previa.

El pasado 15 de marzo, más de 200 venezolanos fueron enviados a El Salvador en un operativo similar, lo que ha generado críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Donald Trump elogió la disposición de Nayib Bukele para recibir a los deportados y le agradeció por brindarles un “lugar maravilloso” para vivir, aunque los migrantes están encarcelados en condiciones extremas en el Cecot.

