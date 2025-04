Gobierno de Trump admite “error” al deportar a salvadoreño residente de Maryland

La administración del presidente Donald Trump admitió en una presentación judicial el lunes en la noche que deportó por error a un padre de Maryland a El Salvador “debido a un error administrativo” y alego que no podía devolverlo porque ahora está bajo custodia salvadoreña.

Esta presentación se deriva de una demanda por la deportación de Kilmar Armando Abrego García, un ciudadano originario de El Salvador a quien en 2019 un juez de inmigración le otorgó un estatus de protección, lo que le prohíbe al gobierno federal deportarlo al país centroamericano.

La presentación, que la dio a conocer primero por The Atlantic, aparentemente marca la primera vez que la administración republicana admite un error vinculado con sus recientes vuelos de deportación a El Salvador, que actualmente está en el centro de una tensa batalla legal.

“El 15 de marzo, aunque ICE estaba al tanto de su protección contra la deportación a El Salvador, Abrego García fue deportado a El Salvador debido a un error administrativo”, afirma el documento de la administración Trump.

Esto ocurre en medio de una agitada batalla legal por la decisión de Trump de invocar poderes de guerra para acelerar la deportación de más de 100 venezolanos sujetos a la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del mandatario republicano, había otros deportados con presuntas asociaciones con pandillas.

El uso por parte de Trump de poderes de guerra de hace 226 años para acelerar las deportaciones (invocados solo tres veces en la historia de Estados Unidos) ha causado una férrea batalla legal y política sobre la autoridad del presidente.

Un juez federal prohibió nuevas deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros mientras se desarrollan los procedimientos judiciales. El fallo provocó que el magnate neoyorquino solicitara el impeachment de los jueces que dictaminaron en contra de su gobierno.

Asimismo, el juez, James Boasberg, está evaluando si la administración de Trump desacató su orden al deportar a algunos venezolanos a El Salvador luego de que exigiera la suspensión o reversión de los vuelos del 15 de marzo, informó POLÍTICO.

Abrego García, quien de acuerdo con sus abogados defensores escapó de la violencia de pandillas en El Salvador hace más de 10 años, había sido identificado por su esposa en una fotografía de arrestados entrando a la famosa mega cárcel CECOT.

Previamente de ser deportado, había sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a mediados de marzo “debido a su importante papel en la MS-13”, decía una declaración judicial de un alto cargo del ICE. Su defensa asegura que no pertenece ni tiene relación con la banda criminal MS-13.

“Abrego García no figuraba en el manifiesto inicial del vuelo del Título 8 para ser deportado a El Salvador”, declaró Robert Cerna, director interino de la oficina de campo del ICE, refiriéndose a la ley federal de inmigración. “Más bien, era un suplente. Dado que otros fueron deportados del vuelo por diversas razones, él ascendió en la lista y fue asignado al vuelo. El manifiesto no indicaba que Abrego García no debiera ser deportado”.

Por un error administrativo, el residente de Maryland fue deportado de Estados Unidos a El Salvador. Esto fue un descuido, y la deportación se llevó a cabo de buena fe, basándose en la existencia de una orden de deportación definitiva y en la presunta membresía de Abrego García a la MS-13, se lee en la declaración.

El gobierno de Trump alego que no puede traer de regreso al hispano porque se encuentra bajo custodia salvadoreña y se desestimó las preocupaciones de que posiblemente sea torturado o asesinado en CECOT, según CNN.

