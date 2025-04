Hermano de Caramelo aborda su cercanía con Manelyk en LCDLF All-Stars

Una reportera de Telemundo fue la encargada de entrevistar a Félix Cruz, hermano de Caramelo (participante de La Casa de los Famosos – All Stars), y durante la conversación aportó algunos aspectos que no se conocen del concursante del reality show. Por ello, empezó diciendo que “él es bien responsable con su trabajo, muy trabajador”.

Sin embargo, hay un aspecto que le interesa a la audiencia del programa: el acercamiento que ha tenido Caramelo con Manelyk González. Aunque para algunos resulta llamativo, para otros no tanto, y es que ha terminado formando parte de la dinámica de los concursantes que conviven durante semanas encerrados sin tener acceso a nada más.

El hermano del concursante aprobó lo que ve diariamente en el programa que transmiten a diario en Telemundo: “Estoy contento porque en realidad ella trata de entenderlo, le da buenos consejos, cuando se exalta lo baja un poquito y esa dinámica de ellos, ese coqueteo, si me agrada“, le contó a Génesis Suero.

Varios de los habitantes de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ han estado hablando de un presunto manejo por parte de la cubana; sin embargo, Cruz también frenó las especulaciones: “Es muy difícil que puedan manipular a Caramelo, si algo no le agrada él lo va a dejar saber. Creo que Niurka tiene más experiencia que él, lo está tratando de guiar y de proteger, no veo ninguna manipulación ahí”.

Caramelo, durante su participación, ha mencionado que tiene tres hijos, y Félix explicó que es cierto, solamente que “dos biológicos y una de crianza de su relación pasada. Cuando se metió con la mamá de la niña era bien joven y la arropamos y la quiso como su propia hija y si la consideramos que es hija de mi hermano también”.

Félix destacó el rol de padre que él desempeña: “A veces cuando yo lo veo jugando con sus hijos yo digo: ‘Guau es que no se cansa, es un tigre de verdad’. Muy contento con los hijos, los hijos relajan mucho con él y muy bien, muy atento, muy responsable en realidad”.

