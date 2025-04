Mayrín Villanueva asegura que no dejará Ciudad de México

Hace pocos días se informó que la cuenta de Facebook de Mayrín Villanueva había sido hackeada y se estaba usando su perfil para engañar y estafar a algunas personas. La actriz alertó a sus seguidores.

Por los momento Villanueva espera poder recuperar su perfil y ya está tranquila porque sabe todo son conscientes de que fue víctima de un hackeo.

Durante la presentación de la telenovela ‘Juegos de amor y poder’, algunos medios le llegaron a preguntar si está considerando mudarse de Ciudad de México, pues en el pasado ya ha tenido que enfrentarse con la delincuencia en la ciudad. Su respuesta fue rotunda: no se mudará.

“Aquí trabajamos, aquí vivimos y si me voy a otro país también me podría pasar. No es algo característico de esta ciudad”, dijo. Hay que recordar que ella y su esposo Eduardo Santamarina siguen estando muy activos en televisión.

También dijo que es imposible que una persona pueda evadir cualquier situación mala. “No se puede ir en cápsulas, hay que amanecer y pedir por estar bien, cuidarte tú en lo que te puedas cuidar y eso es lo único que te toca hacer”.

Además de su trabajo y su vida consolidada en Ciudad de México, en redes sociales la actriz se ha mostrado como una amante de su país.

Hace poco compartió un video en el que resume parte de un paseo que hizo para redescubrir la cultura mexicana y escribió: “Un día de todo lo que amo: México, su cultura, sus lugares y su gastronomía, la cocina y magia de mi tío y la gente que más amo en este mundo”.

