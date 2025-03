Mayrín Villanueva advierte sobre fraudes a sus seguidores

Mayrín Villanueva ofreció una entrevista a Televisa Espectáculos, donde reveló que una de sus redes sociales había sido hackeada. La actriz aclaró algunos detalles sobre las circunstancias en la que se ha visto envuelta en los últimos días, ya que a su cuenta ha sido mal utilizada desde hace tiempo y muchas personas caen al tratar con un perfil verificado.

“Me hackearon la de Facebook y la de Facebook no la puedo recuperar, es fecha. Ya tiene un rato, pero esta persona ya hizo hasta una página en donde pide que se suscriban, y como si es mi página, está certificada y tiene 2 millones y tanto de seguidores, claro, dicen: ‘Sí es Mayrín”, manifestó durante la conversación.

La mexicana de 54 años aprovechó la exclusiva para hacer un llamado de atención a todos aquellos que la siguen en diversas plataformas digitales, para que tengan conocimiento de cada paso que da tanto en su vida personal como un profesional. Por ello, recalcó que, con el avance tecnológico, muchas de las fotos en las que ella aparece no son reales.

“Ahora, con inteligencia artificial puedes hacer lo que quieras, y hay fotos que ni siquiera es mi cuerpo y está mi cara, hay cosas, están puestas así. No caigan en El engaño, no soy yo, es todo mentira”, agregó a Televisa Espectáculos. A pesar de que la situación parece importarle poco ees ejemplo de lo preocupante que puede llegar a ser la tecnología en algunos casos y más si se trata de estafar a terceros con una imagen que no les corresponde.

Despierta América retomó las declaraciones de la esposa de Eduardo Santamarina y, antes de finalizar, dijo que ve esta situación como algo completamente pasajero: “Realmente no le dimos tanta importancia, los dos como que no le sabemos tanto tampoco y yo el Facebook como que nunca lo usaba, casi no lo usaba. Por eso yo me di cuenta muy tarde hasta que la gente se atreve a decirme: ‘Oye, Mayrín, esto'”.

