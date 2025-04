Daniela Spanic vive con miedo por acoso de su expareja

Daniela Spanic, el pasado miércoles, estuvo acompañada de su abogado. Además, sostuvieron un encuentro con los medios de comunicación para explicarles la situación que se está registrando con su exesposo Ademar Nahum, ya que en este caso se habla de un “juicio de cumplimiento de convenio”.

El defensor de Daniela detalló que los acuerdos a los que un día se firmaron hace varios meses ya no se están cumpliendo. Por ello, decidieron recurrir a instancias legales para hacer que se cumplan: “En el juicio de divorcio, se llevó a cabo un convenio entre la señora y su exesposo. De ese convenio, ha habido un incumplimiento. Nosotros estamos iniciando un juicio de ejecución de cumplimiento“.

La hermana de la actriz Gaby Spanic expresó que esta circunstancia no tendría que ver con una distribución de bienes, ya que su ex se habría aprovechado cuando a ella atravesó un accidente cerebrovascular que, además, la mantuvo en coma tras sufrir un traumatismo craneal. Por ello, espera recibir lo que le corresponde, que había sido acordado en un tribunal.

“Me dio el derrame cerebral y él aprovechó para firmar con mi dedito que estaba con bienes separados y no se pudo hacer nada. Solo quiero justicia. Llevo ya varias semanas que no me da mi cheque de 10 mil pesos semanales”, explicó frente a los reporteros.

Las cosas para Daniela no terminan ahí, ya que explicó que ha visto el mismo coche siguiéndola en diversas oportunidades y teme por su integridad física, pues ha tenido experiencias que la ponen en alerta con lo que ha observado.

“He tenido persecución. Ayer, saliendo del gimnasio y todo eso. He tenido persecución de parte de un coche gris y todo eso. Yo le dije (al conductor) ‘¿Quién es usted? Me está persiguiendo ¿De parte de quién me está persiguiendo?’. Él me dijo el nombre, que es de Ademar y se fue“, dijo preocupada frente a los periodistas.

