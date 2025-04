Julio César Chávez reveló que su hijo volverá a los cuadriláteros

El excampeón mundial Julio César Chávez confirmó la vuelta de su hijo Julio César Chávez Jr. al boxeo y destacó el entusiasmo del público de San Luis Potosí por el deporte.

“Voy a traer a Julio, en dos o tres meses para acá, porque ya vimos que la gente de aquí (San Luis Potosí), a pesar de no ser una plaza de boxeo, se ve que le encanta el box”, afirmó.

Además, “El César del boxeo” dejó abierta la posibilidad de realizar una pelea de exhibición en el mismo evento, encabezado por su primogénito. “Ahora que venga mi hijo Julio César Jr. a pelear aquí en San Luis Potosí, a lo mejor me voy a animar a hacer una pelea de exhibición para que la gente que no me vio pelear, lo haga”, señaló.

Después de ocho meses fuera del ring, Julio César Chávez Jr. regresará a la actividad en un combate que se llevará a cabo en la Arena Potosí, recinto donde en enero pasado su hermano, Omar Chávez, enfrentó a Misael “Chino” Rodríguez.

Por otro lado, el expugilista se pronunció sobre la permanencia del boxeo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, destacando su importancia en la formación de nuevos talentos. “Estoy encantado porque de ahí van a salir grandes campeones mundiales”, expresó.

Chávez Jr. y su última pelea

La última vez que Julio César Chávez Jr. subió al cuadrilátero fue el 24 de junio de 2024, cuando se midió ante Uriah Hall en Tampa. En aquella ocasión, el excampeón mundial de peso medio en 2011 venció al especialista en artes marciales tras seis rounds.

Ese combate marcó su regreso luego de una ausencia de 31 meses debido a problemas relacionados con el consumo de sustancias nocivas, una situación que no solo impactó su carrera, sino también su salud.

