Mamá de Gala Montes habló de su nuevo retoque estético

Crista, madre de la actriz Gala Montes, ha estado recientemente acaparando los principales titulares del mundo del entretenimiento por concederle una entrevista a Adrián Marcelo, en la cual habló sobre la relación que ha tenido con su hija. Además, él le pagó para que ella se sincerara sobre las cosas que habrían vivido en aquella casa que, durante un tiempo, fue su hogar.

Ahora, Crista sorprende con un nuevo retoque estético, ya que decidió dejar atrás las controversias por contar lo que hace la actriz y prefirió mostrar el proceso al que se sometió. TVNotas estuvo presente para revelar todos los detalles de los estimuladores cutáneos que le implementó el doctor Gama Román.

“Muchas veces desagrada el resultado, ya que en lugar de suavizar, paraliza en algunos rostros las expresiones. Las líneas de marioneta y los surcos nasogenianos que es alrededor de la boca”, explicó el especialista en exclusiva para TVNotas.

A su vez, el mencionado medio de comunicación aprovechó para tomar las declaraciones de Doña Crista, con el fin de conocer cómo se encuentra en medio de este proceso de transformación física: “Se siente padre, no duele y, me va a rejuvenecer. El doctor Gamma me invitó y me parece muy bien porque, en efecto, ando pensando en hacerme otra cirugía y me propuso lo de los estimuladores de colágeno”.

La madre de la mexicana explicó que no tiene temor alguno de reflejar su edad en su apariencia física, pero está de acuerdo con todo lo que pueda beneficiar, gracias a los avances tecnológicos que ofrezcan los especialistas.

“Tampoco (tiene miedo a envejecer), pero yo creo que las cirugías plásticas sí están para mejorarte y a cierta edad. A cierta edad, no a las chavitas, pues están para hacerte una que otra ¡no a los 25! Mucha gente, a veces lo hacen muy jóvenes, a veces muy grandes. De pronto, yo creo que es para corregirte un poquito si ya estás vieja o si te amerita una que otra. No, no, 85, no, o sea, no se trata de desfigurar”, dijo a TVNotas.

