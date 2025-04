Carlos Mesber habla de la separación de Carolina Sandoval y su ex

Carolina Sandoval y Nick Hernández hicieron pública su separación sentimental en noviembre de 2024, aunque la venezolana se enteró de una manera bastante peculiar, ya que se enteró de la demanda de divorcio al llegar a España, pues desconocía que él estaba en trámites de separación. Carlos Mesber, productor de ¡Siéntese quien pueda!, ha vivido este proceso muy de cerca y se sinceró sobre la situación.

El también actor y amigo de la presentadora de televisión venezolana, en una entrevista exclusiva para People en Español, contó lo que ha podido ver desde que inició el proceso legal entre ella y Nick Hernández, su aún esposo. Además, destacó el rol que asume como madre de una niña pequeña que depende en su totalidad de ella.

“La veo fuerte, tal vez un poco atareada con tantas cosas que tiene que resolver, pero no me sorprende su fortaleza y su responsabilidad para cumplir con todas sus tareas; a pesar de ser una madre sola que tiene que cargar con las consecuencias y problemas que genera una separación del estilo que ella está viviendo”, dijo al mencionado medio.

Carlos y Carolina comparten mucho tiempo, ya que trabajan juntos en el mismo programa de televisión. Por ello, esta vez decidió enviarle un mensaje fuera de lo laboral, pues considera necesario que haga las cosas por sí misma para no generar resultados que finalmente terminen hiriéndola, y que se enfoque en sus dos hijas, ya que podría ayudarla a avanzar positivamente.

“Que se concentre en el amor por ella misma, cuando tienes amor propio no haces cosas que te generan daños. Que no se deje vencer por la molestia, que le puede generar cada situación que vive por acciones de su ex. El amor por ella y por sus hijas, debe ser el motor de todo lo que hace y lo que no hace también”, dijo.

Durante la entrevista en People en Español, le preguntaron qué opinaba acerca de Nick, pero Mesber decidió no decir nada, ya que las cosas se encuentran tensas en Hernández y Sandoval. Además, no lo considera necesario: “Por respeto al compadrazgo, prefiero no emitir opiniones públicas al respecto. Tampoco he conversado con él acerca del tema”.

