La vidente de Despierta América te da rituales para atraer el dinero: Bis la Médium

Bis la Médium se ha dado a conocer en el mundo de la televisión y la farándula hispana, gracias a su colaboración con el programa Despierta América.

La vidente siempre ha compartido su don con el público hispano y algo con lo que los televidentes pueden concordar con ella, es que sus formas suelen ser sumamente educadas y lejos de cualquier exageración. Si bien es cierto ha predicho desdichas, desastres y problemas sociales y de violencia, también es verdad que siempre que ofrece sus revelaciones no lo hace con formas dirigidas al escándalo.

No pierdas nunca un segundo de tu vida creyendo y pensando que no se te va a dar porque todo se te va a dar; son tiempos buenos, son tiempos en los que tenemos que encontrarnos a nosotros mismos y yo ¡te abrazo tu alma!". Bis, – La Médium

Ahora bien, más allá de brindar alguna visión o revelación sobre los famosos o el mundo en general, Bis le brindó al público hispano tres rituales para atraer el dinero, según reportó Mezcal TV.

1. Pluma de loro de color rojo

“Dentro de mi monedero yo llevo una pluma de loro, del loro sí, del loro que canta, una “plumita” de loro roja o naranja. La mía es roja, pero hay naranjas también. Y a esa la pones dentro de una bolsita roja, entonces ahí adentro vas a poner un billete de un dólar que tenga la numeración 7 y 1, porque 7 más 1 es 8. Eso lo amarras y lo llevas contigo siempre. Esa es una”.

2. Esparcir dinero por tu casa

“En las esquinas de mi casa, siempre tengo puesto menudo. O sea dinero en lo que es menudo, lo pongo debajo de la cama, pongo en la entrada de la puerta, pongo debajo de las alfombras, porque eso llama y atrae que en tu casa, en tu templo entre la economía”.

3. Decretar con un billete de $5.00 dólares en mano

“Nosotros pedimos siempre, como lo he dicho siempre, lo pedimos desde la-no-abundancia y tú lo tienes que pedir desde la abundancia. ¿Cómo se pide? Tomas un billete, el que tú quieras. A mí me gusta el de cinco dólares. Coges un billete de cinco dólares y manifiestas encima de ese billete la abundancia que ya tú tienes. Aunque no la tengas, pero ya tú la estás decretando. Ya tú la estás viendo venir”.

