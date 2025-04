Laura Bozzo critica al cuarto Fuego de La Casa de los Famosos All-Stars

Laura Bozzo fue eliminada esta semana del reality show La Casa de los Famosos All-Stars y ha lanzado un duro mensaje contra Rosa Caiafa y Carlos Chávez, del cuarto Fuego.

En una entrevista con Hoy Día le preguntaron a la conductora peruana qué opinaba acerca de que sus dos excompañeros tengan una posición favorable esta semana en el juego, debido a que la colombiana es la líder de la semana y el cubano será su retador en el duelo de salvación.

Ante esto, no se mostró muy emocionada, pues cree que ninguno de los dos merece seguir en la competencia. “Ese cuartito Fuego está lleno de gente que no da contenido, gente aburrida. Yo no sé cómo carajo me metieron a ese cuarto. Adoro a Rosa, me maquillaba, es una linda persona. A Carlos traté de enseñarle el juego, cómo nominar y después me clavó un puñal en la espalda porque con tal de salvarse a su madre esos dos, venden a su madre”.

Penélope Menchaca le dijo que en realidad todos los jugadores están ahí con el objetivo de ganar, pero ella le replicó que no todos son así: “Mira, por ese maletín son capaces de hacer lo que sea. Ellos con tal de estar una semana más en Telemundo, son capaces de todo”.

En las redes sociales ha habido varios mensajes por esta situación. Algunos comentarios que se leyeron en la cuenta de Hoy Día fueron: “Señora, ¿cuándo va a entender que Carlos no le hizo nada, demasiado educado fue con usted?”, “No sigan dándole más calificativos a personas que no los tienen. Eso no es sinceridad, es grosería. Tampoco es leal, sino malagradecida. La sacaron del cuarto tierra porque no sumaba puntos. Cuarto fuego la recibió, la sirvió, y le soportaron todas sus majaderías. Y Rosa hasta le dio un punto para salvarla. Y aun así ella pisotea el nombre de quienes la ayudaron, y defiende a quienes la despreciaron. Necesita atención médica urgente”.

