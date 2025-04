Lupillo Rivera robó el poder de salvación en La Casa de los Famosos All-Stars

Luego de varios días de expectativa por saber quién ganaría la salvación de esta semana en La Casa de los Famosos All-Stars, Lupillo Rivera logró este beneficio en el programa de la cadena de televisión Telemundo.

En esta ocasión fueron tres los participantes que se disputaron este beneficio: ellos fueron Rosa Caiafa, líder de la semana, Carlos Chávez, quien fue elegido por su compañera para enfrentarse en este duelo y Lupillo Rivera, quien se convirtió en el retador de la semana.

Los habitantes se enfrentaron al juego del Casino, en donde tuvieron que lanzar par de dados durante varias rondas y quien lograra acumular más puntos ganara.

En esta ocasión, el favorecido por la suerte fue el Toro del Corrido, quien acumuló más puntos que sus compañeros y ahora tendrá entre sus manos el poder de salvar a uno de sus compañeros el próximo domingo.

Lo más probable es que el cantante de música regional mexicana favorezca a Dania Méndez, con quien ha tenido buena relación dentro del juego.

El público reaccionó a este momento con mensajes como: “Ojalá que a Lupillo se le ocurriera hacer un Divaza y salvar a alguien de Agua jajaja sería épico”, “Prepárense para ver a Dania pegada a Lupillo 24/7”, “Lupillo tenía la intención de salvar a Paty… la verdad no se sabe si va a salvar a Dania, sigan votando”.

En caso de no salvar a la ex Acapulco Shore, Paty Navidad podría ser su otra opción, pero no se descarta la posibilidad de que el hermano de Jenni Rivera quiera sacudir el juego y rescatar a alguien del cuarto Agua.

Esta decisión se conocerá el domingo, día en el que también se darán los posicionamientos de La Casa de los Famosos All-Stars, una oportunidad para que los habitantes se digan cara a cara las razones por las que quieren que salga uno de los nominados de la semana.

Sigue leyendo:

· Niurka Marcos decide abandonar La Casa de los Famosos All-Stars, y empaca sus pertenencias

· ¿La producción de La Casa de los Famosos All-Stars juega en contra del cuarto agua?

· Laura Bozzo dice que ‘LCDLF All Stars’ no fue un reality para ella