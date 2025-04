Mon Laferte: “Hace muy poco me diagnosticaron trastorno bipolar”

Mon Laferte es una cantante de origen chileno, que recientemente asegura fue diagnosticada con trastorno bipolar. La intérprete se dio a conocer en el programa “Rojo” conducido por Rafael Araneda; en ese momento su nombre artístico era Montserrat Bustamante, su nombre real. Muchos años pasaron y la chilena echó raíces en México en donde ha construido una carrera llena de éxitos musicales preciosos.

Sin embargo, también es cierto que Mon Laferte y Montserrat Bustamante parecieran ser dos personas completamente diferentes, por formas, maneras y actitudes. Claro, la gente cambia con el paso de los años y la mística de su carrera como intérprete cambió.

Las últimas declaraciones de Mon siempre han ido orientadas a la salud mental. Y ha tratado en la medida de sus posibilidades hablar sobre lo difícil que le ha sido cuidar su salud mental y comparte que hace poco recibió un diagnóstico que puso todo su mundo de cabeza por un momento.

Según Mezcal TV, la chilena comentó: “Hace muy poco me diagnosticaron trastorno bipolar. Lloré al principio, porque no quería ser rara, pero después sentí un alivio al entender lo que pasaba. Tampoco lo tomo como bandera de que soy bipolar y ya, un diagnóstico no tiene por qué definirme y además es algo que puede ir cambiando con el paso del tiempo”.

La intérprete, está en tratamiento y aceptar que saber que hay un sinfín de gente que tiene esta misma condición y vive una vida relativamente normal, le ha permitido avanzar y tener más tranquilidad con respecto a esta condición.

