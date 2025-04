Adolfo Bautista asegura que los jugadores de Chivas no tienen identidad

El antiguo futbolista mexicano Adolfo ‘Bofo’ Bautista resaltó que su mayor sueño en esta etapa de su vida es poder convertirse en el director técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara para poder regresarles su antigua gloria y así luchar realmente por un título de campeón dentro de la Liga MX.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para TUDN, el otrora jugador mexicano resaltó que el Rebaño Sagrado se encuentra falto de identidad y esto es lo que ha generado que el equipo no encuentre su mejor versión deportiva, por lo que considera que es vital la llegada de un técnico que pueda devolverles esa confianza y mejorar su estilo de juego.

“No han salido jugadores con esa identidad de Chivas. Hoy en día si le preguntas a cualquier aficionado ¿qué referente hay de Chivas? pues no hay, ahorita el Chicharito, pero no hay más. Y los pocos que hay los han ido vendiendo y por eso la gente, y en lo personal, estamos tristes porque el equipo ha dejado de tener esa identidad y títulos, los hilos están arriba y es difícil vivir el día a día porque como Chivas de corazón nos duele que el equipo esté así”, expresó.

Chicharito Hernández denuncia los ataques que deben aguantar los futbolistas. Crédito: Hugo Ramírez | Imago7

“Por eso en un futuro esperamos poder aportar para el equipo y poder ayudarlos para que vuelvan a ser campeones. Yo me planteé desde niño jugar en Chivas, quedar campeón y lo logre. Ahorita mi sueño es ser entrenador de Chivas y quedar campeón, y vamos sobre ese sueño”, mencionó el Bofo Bautista”, agregó Bofo en sus declaraciones

Para finalizar Adolfo Bautista consideró que Chivas necesita sumar jugadores de mayor experiencia que puedan respaldar a los jóvenes y darles ese conocimiento que los consagrará como las próximas estrellas del balompié mexicano al sumar confianza y nuevas habilidades cada día.

“Lo más importante yo lo he dicho es quien está detrás de ellos, quien los está arropando. Y que cuando los jóvenes la rieguen salgan los jugadores de experiencia y digan “no pasa nada, tirenme a mí” y hoy en día muchos se esconden por el hecho de no respaldar al joven”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Edson Álvarez revela su decisión para dejar a Cruz Azul y debutar con el América

–Conmebol suspendió a jugador de Alianza Lima por llamar “boliviano” a rival de Boca Juniors

– Miguel Herrera sale en defensa del Club León tras su expulsión del Mundial de Clubes