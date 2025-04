Disney estaría reconsiderando lanzar más remakes live-action tras el fracaso de “Snow White”

El fracaso en taquilla de “Snow White” no solo ha “dejado un mal sabor de boca” entre los aficionados a Disney y sus producciones, sino que también ha encendido las alarmas dentro de la misma productora. Y es que lo que debía ser uno de los grandes éxitos del estudio en 2025, terminó convirtiéndose en uno de sus títulos con peor desempeño entre los remakes de acción real, ocasionando que la empresa comience a repensar seriamente su estrategia respecto a futuras adaptaciones live-action de sus clásicos animados como “Tangled”.

La cinta, protagonizada por Rachel Zegler, no logró cumplir con las expectativas a pesar de liderar la taquilla en su primer fin de semana. Con apenas $42 millones recaudados en su debut nacional y $146 millones a nivel mundial tras su tercer fin de semana, “Snow White” se perfila como uno de los remakes con menor recaudación en la historia reciente de Disney.

Disney estrenará en mayo el live action de ‘Lilo & Stitch’. Crédito: Steven Senne | AP

Una señal preocupante para el estudio, que había confiado en el peso de la marca para asegurar un éxito automático.

El golpe que frena nuevos proyectos: el caso de “Tangled”

Una de las repercusiones más inmediatas tras la baja recepción de “Snow White” ha sido la suspensión indefinida del remake live-action de “Tangled” (“Enredados” en gran parte de Latinoamérica). El proyecto, que ya contaba con la dirección de Michael Gracey (“The Greatest Showman”), sonaba con fuerza para comenzar producción a finales de 2024. Sin embargo, y tras lo sucedido con el reciente remake, la producción ha sido pausado por tiempo indefinido.

Aunque nunca se confirmó oficialmente el reparto, se rumoreaba que la cantante y exestrella de Disney, Sabrina Carpenter, estaba siendo considerada para el papel de Rapunzel, lo cual había generado cierto entusiasmo en redes sociales. Sin embargo, ese impulso ha quedado en el aire, al igual que los planes para adaptar otros clásicos.

Otras adaptaciones en la cuerda floja

“Enredados” no es el único proyecto afectado por el nuevo enfoque más cauteloso del estudio. Versiones live-action de “Hércules”, “Robin Hood”, “Bambi” e incluso una película centrada en “The Charming Prince” estaban en distintas etapas de desarrollo, algunas incluso con nombres confirmados como Chris Hemsworth y Daisy Edgar-Jones. Sin embargo, ninguna cuenta con fecha de estreno, y tras los resultados recientes, todo indica que Disney no tiene prisa por avanzar con estos títulos.

Este freno llega luego de una serie de lanzamientos con desempeño desigual: “Mufasa” logró buena taquilla, pero lejos de repetir el fenómeno de “The Lion King” (2019). “The Little Mermaid” generó 569 millones de dólares en todo el mundo, una cifra aceptable pero no espectacular, sobre todo considerando su altísimo presupuesto.

Por todo lo anterior, el performance de los próximos estrenos de “Lilo & Stitch”, el 23 de mayo de este año, y de “Moana”, el día 10 de julio de 2026, serán cruciales en el futuro del “estudio del ratón”.

