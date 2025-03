Universal Epic Universe está listo para abrir sus puertas oficialmente

El próximo 22 de mayo se abrirán oficialmente las puertas del Universal Epic Universe, un parque temático que Universal Orlando Resort ha calificado como revolucionario. Recientemente se compartieron fotos de cómo lucirá el lugar.

Para el diseño y construcción del parque se han tomado en cuenta varias tecnologías innovadoras, por lo que cada experiencia inmersiva será completamente diferente a la de otros parques temáticos.

Cada espacio está igualmente inspirado en universos y personajes conocidos por todo el público, lo que hace que la experiencia sea mucho más emocionante.

Universal Epic Universe estará dividido en cinco mundos:

Celestial Park

Esta etapa es la entrada al Universal Epic Universe, donde habrá una montaña rusa, tiendas de recuerdos y algunos locales de comida. Para entrar al Celestial Park hay que pasar antes por The Chronos, lo que Universal Orlando Resort espera se convierta en el icono por excelencia del parque.

The Chronos será la puerta de entrada a Celestial Park y a todo el parque. Crédito: NBCUniversal | Cortesía

The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic

Los fanáticos de Harry Potter podrán ser parte de una nueva experiencia a través de sus espectáculos y atracciones. Una de las que más promete es Harry Potter and the Battle at the Ministry, donde los asistentes podrán ser parte del juicio a Dolores Umbridge.

Los fanáticos de Harry Potter vivirán una experiencia única. Crédito: NBCUniversal | Cortesía

SUPER NINTENDO WORLD

Del mundo de Harry Potter se puede cambiar fácilmente al de Mario, Luigi, la Princesa Peach, Toad, Donkey Kong y otros personajes de SUPER NINTENDO WORLD. Según un comunicado de prensa, esa atracción será la más interactiva de Universal Orlando hasta la fecha.

Mario, Luigi, la Princesa Peach, Toad, Donkey Kong serán parte de la experiencia. Crédito: NBCUniversal | Cortesía

How to Train Your Dragon – Isle of Berk

Los diseñadores del parque también han tomado como inspiración la saga ‘How to Train Your Dragon’ para crear una atracción que incluye una laguna, dos estatuas vikingas de 40 pies de altura y un pueblo energético. Cada espacio ofrece actividades vikingas.

Esta experiencia se ha inspirado en ‘How to Train Your Dragon’. Crédito: NBCUniversal | Cortesía

Dark Universe

La quinta atracción está dedicada a monstruos que son leyenda como Drácula, el Hombre Lobo, Frankenstein y otros. Esta promete ser la experiencia más aterradora de todo el parque, pues los visitantes se tendrán que enfrentar a esos monstruos y a una ambientación tenebrosa.

Dark Universe será una experiencia de terror para los más arriesgados. Crédito: NBCUniversal | Cortesía

