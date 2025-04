Jordi Martin dice que Elizabeth Gutiérrez miente y defiende a William Levy

Jordi Marin, paparazzi de ‘El Gordo y la Flaca’, opinó sobre las recientes declaraciones de la actriz Elizabeth Gutiérrez en las que desmintió rumores sobre su vida personal. Según el reportero, quien aparentemente es muy cercano a William Levy, expareja de Gutiérrez, las declaraciones de la actriz son falsas.

Elizabeth Gutiérrez ofreció una entrevista para el programa de Youtube de Clarissa Molina y habló sobre varios aspectos de su vida que, según Jordi Martin, algunas de sus declaraciones son falsas y aseguró que William Levy es “una persona maravillosa”.

“Me llama muchísimo la atención que la gente empatice tanto contigo, tienes un arte brutal, tienes la manera de captar a la gente y ganártela. Pero los que sabemos la verdad sabemos que estás mintiendo, que estás mintiendo, así que espero y deseo que algún día reflexiones sobre estas palabras, porque William es una buena persona, es un padrazo, es una persona maravillosa”, explicó.

Meses después de la ruptura de Elizabeth Gutiérrez y William Levy surgió información de que supuestamente el actor tenía problemas de adicciones. Ante esto, Martin aseguró que realmente el actor estaba triste por lo que estaba pasando en su vida personal.

“William Levy ni ha estado en adicciones, ni ha llegado en un estado ebrio a los rodajes, lo puede decir Secuoya, la productora para la que ha trabajado todos estos meses. Lo que estaba era destrozado”, dijo el paparazzi.

En la entrevista Elizabeth Gutiérrez también dice que está abierta al amor. Sin embargo, Martin asegura que la actriz le ha pedido reconciliarse con William Levy. “Si estás abierta amor, ¿por qué a William no paras de implorarle volver? Que estás enamorada, que es el hombre de tu vida, que no has estado con ningún otro hombre. Eso se lo estás pidiendo desde hace tres meses. No me lo puedes negar”, dijo.

En la entrevista con Clarissa Molina, Elizabeth Gutiérrez habló sobre su regreso a la televisión con la telenovela ‘Velvet’, pero también aprovechó el momento para aclarar rumores que indicaron que supuestamente estaba saliendo con un empresario dominicano. Gutiérrez dijo que no conocía a ese hombre con el que la vinculaban.

“Yo dije, ‘¿pero quién es este señor?’. Porque yo ni siquiera lo conocía… Me sentí tan mal porque yo no sé si esa persona tiene pareja, si tiene esposa. ¿Cómo están inventando eso de mí cuando si pasa por mi lado ni siquiera lo conozco?”, dijo Gutiérrez en el podcast.

