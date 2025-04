Niurka Marcos se siente incómoda algunas actitudes de Manelyk González

Niurka Marcos y Manelyk González, mujeres con personalidades fuertes, conviven en el cuarto Agua de La Casa de los Famosos All-Stars, por lo que no sorprende que existan posibles diferencias entre ellas en los próximos días.

Este fin de semana, la actriz cubana habló con Caramelo de una situación que la tiene algo incómoda, debido a que la ex Acapulco Shore no le pide permiso cuando va a tomar sus cosas.

“A mí no me gustó que me agarrara algo que es mío, sin pedírmelo. Eso a mí no me gusta, no me gusta que me agarren mis cosas y menos mi núcleo, mi gente, me gusta que me pidan las cosas, por eso en ese momento no dije nada porque había cosas más importantes como el detalle del mensajito que tú le mendaste”, afirmó.

Luego de esto, contó: “Entonces nunca, ni el vino, ni el refresco, ni el paño, ni las chanclas, ni nada. A mí me gusta que me pidan las cosas, porque yo no toco lo de nadie”.

Manelyk ya tiene hasta la madre a Niurka!!!🤯

Pero Mane, minutos después le preguntó de que hablaba con Caramelo y le dijo que hablaron de Rosa, 😬 cuando a la que descuartizo fue a ella (Mane).

Pos no que Niurka es muy frontera pues…. siempre habla de las personas por la… pic.twitter.com/8Nb5xL3XmQ — Patoose (@ose98069) April 6, 2025

Otra revelación que hizo fue sobre la película que mostraron en el miércoles de cine y en donde dejaron mal a Caramelo por sus intenciones amorosas con Manelyk.

“En las películas proyectaron lo que querían ellos o lo que estaban haciendo ellos por detrás de nosotros. Me estaban poniendo a mí de villana y Manelyk dejándote a ti como un pendejo, ¿si sabes lo que te estoy diciendo con esto de las películas”, afirmó.

Niurka, ya soltó su sentir sobre Manelyk y las peliculas 🎥 ya está aleccionando a Caramelo contra ella!! 🤣🤣

Se aproxima el Tsunami en agua …. 😬#LCDLFAllStars #LCDLF5 pic.twitter.com/LNS7WQXhgY — Patoose (@ose98069) April 6, 2025

Luego, comentó que ni el dominicano ni la mexicana quedaron bien con lo que proyectaron en esa dinámica del reality show. “Tú quedaste como un hombre que ella le vio la cara de tonto, pero ella no quedó tan bien tampoco. Eso fue algo muy mal porque a ver, me hago una pregunta aquí hablando contigo, pero conmigo misma, ¿por qué alguien negaría haber dado uno, dos, tres besos?”.

Al comienzo de la edición all-stars Manelyk y Niurka tuvieron un encontronazo, pero luego no volvieron a chocar.

Ahora, las dos famosas han hecho alianza dentro del cuarto Agua, pero hay quienes creen que esto puede romperse en cualquier momento, ya que ambas tienen además la intención de ganar el juego.

De parte y parte se han visto algunas incomodidades, pero la mayoría de estas diferencias han sabido, al menos por ahora, resolverlas, quedará ver si con el pasar del tiempo logran llegar a acuerdos.

