El casting que Melissa Gate hizo para intentar entrar a La Casa de los Famosos de Telemundo

El sueño de Melissa Gate de participar en La Casa de los Famosos de Telemundo estaría cerca de cumplirse, pues se habla de la posibilidad de que la intercambien con la edición all-stars el martes de esta semana.

La influencer colombiana en ese momento comentó: “Un saludo muy especial para todos, yo soy Melissa Gate, tan bella como peligrosa, más peligrosa que bella, querida”.

Para los que no sabían, Melissa audicionó para la casa de Telemundo en el 2022, si el intercambio es real y es para allá esto sería un sueño que se le cumple. Ahí esta su video de audición. #LaCasaDeLosFamososCol

#LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/UVnJcdEW1b — Mel (@Ronrinaisabel) April 5, 2025

El material audiovisual fue compartido en la página web de la cadena de televisión y fue un intento de la creadora de contenido de entrar a la tercera temporada de la franquicia.

“Cuando estuve en La Casa del Poder del Amor fui uno de los mejores personajes, el más polémico, el que más nombraban, recordaban, soy una persona que sobresale, soy modelo y actriz. Se me da mucho ser franca, sincera. De entrada caigo mal y eso genera choques con mis contenidos”, añadió.

En su presentación, destacó que también es modelo y actriz. “Se me da mucho ser franca, sincera, de entrada caigo mal, entonces eso genera pues muchos choques con mis compañeros y vos sabes, el contenido”.

Además, consideró en ese momento que tenía también una gran comunidad de seguidores y engagement para formar parte de la ‘telenovela de la vida real’. “¿Qué más quieres?”, preguntó Melissa Gate en ese momento.

“Si probablemente tú eres una persona que piensa que yo no debo estar ahí, es porque tú eres una envidiosa, de lo contrario los invito para que chequen el personaje, le den una revisadita, miren mi hoja de vida y también darles un consejito por ahí derecho, antes de que se acabe el video: fíjense muy bien a las personas que contratan, porque a veces hay personas famosas sin talento y con unos antecedentes terribles para que no les vaya a pasar lo que nos pasó en el reality anterior y después les echo el chismecito”, culminó.

Varios usuarios reaccionaron al casting de Melissa Gate y quedaron sorprendidos con el hecho de que no fuera contratada por Telemundo en esa oportunidad. “Me encanta que Melissa esté siendo valorada internacionalmente. Me imagino que Telemundo se arrepintió de no haberla ingresado en la temporada 3”, “Telemundo se perdió de un gran personaje y Colombia no desaprovechó, el año pasado la pidieron tanto que RCN este año la metió”.

Sigue leyendo:

· ¿Intercambio en La Casa de los Famosos All-Stars, viene Melissa Gate y se va Caramelo?

· Así van las votaciones hoy 5 abril en La Casa de los Famosos All-Stars

· Cristina Porta opina sobre ‘LCDLF All Stars’: “Hay un porcentaje elevado de aburrimiento”