Jarren Durán cuenta cómo estuvo a punto de quitarse la vida

La temporada 2024 de Jarren Durán con los Boston Red Sox fue realmente productiva. El pelotero de ascendencia mexicana despachó 21 cuadrangulares, remolcó 75 carreras y conectó 191 hits para un promedio de .285 que le valió para ser convocado a su primer Juego de Estrellas.

Sin embargo en años pasados Durán no tuvo este rendimiento. Lo que lo llevó a frustrarse mentalmente al punto de estar cerca de atentar contra su propia vida. Este suceso lo cuenta el propio jugador de 28 años en el reciente episodio de “The Clubhouse: A Year With the Red Sox” una docuserie de Netflix que se adentra en el banquillo de los Red Sox y muestra el lado más íntimo durante los altibajos de su temporada 2024.

Y es que Durán cuenta que fue altamente criticado en 2021, 2022 y 2023 por no estar a la altura del equipo. Pues apenas logró conectar 166 hits y 13 cuadrangulares en esas tres temporadas.

Esto lo llevó a pasar por un mal momento mental que lo hizo querer acabar con su vida. “Ya lo estaba escuchando de los fanáticos y fue como, ‘Me lo he dicho 10 veces peor en el espejo’. Ese fue un momento realmente difícil para mí. Ya ni siquiera quería estar aquí …“, soltó Durán.

Jarren Durán durante la temporada 2024. Crédito: AP

Ante esta afirmación el director Greg Whiteley replicó preguntándole “cuando dices ‘aquí’, ¿quieres decir ‘aquí’ con los Red Sox o ‘aquí’ en el planeta Tierra?”. A lo que Durán respondió: “Probablemente ambos. Sí. Probablemente ambos”.

“Llegué a un punto en el que estaba sentado en mi habitación, tenía mi rifle y tenía una bala y apreté el gatillo y el arma hizo clic, pero no pasó nada. Entonces, hasta el día de hoy, creo que Dios simplemente no me dejó quitarme la vida porque sinceramente no sé por qué no se disparó”, completó Durán en una fuerte declaración para la serie.

Luego de este suceso Durán cuenta que empezó a ver la vida de otra manera y a ganar seguridad en sí mismo y en lo que quería para él. Y entre eso estaba seguir jugando béisbol con los Boston Red Sox.

“Lo tomé como una señal de, ‘Podría tener que estar aquí por una razón’, así que fue entonces cuando comencé a mirarme en el espejo después de que el arma no se disparó. Yo estaba como, ‘¿Quiero estar aquí o no quiero estar aquí?’ Eso sucedió por una razón y obviamente, estás aquí por una razón, así que seamos de la manera que quieres ser y juguemos como quieres jugar y vivamos como quieres vivir”, cerró el jardinero de los Red Sox.

Ahora en 2025 en sus primeros 10 encuentros de la temporada 2025 con los Red Sox ya ha conectado 11 hits y siete remolcadas para un promedio de .239. Este año Durán ganará $3,7 millones de dólares por su contrato con la franquicia patirroja y para 2026 el club tiene la opción de retenerlo a cambio de $8 millones de dólares para esa campaña.

