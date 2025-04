Shakira sigue facturando, anuncia nuevas fechas en México de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Shakira no para y sigue facturando en México, donde se confirma cuatro nuevas fechas de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, llevando su música a estados donde hacía tiempo no se presentaba.

La ampliación de la gira de la colombiana se debe a la “enorme demanda” que está teniendo su gira, según explicó la empresa Ocesa en un comunicado.

Shakira anuncia nuevas fechas en México

La barranquillera que ya rompió récord con 11 conciertos en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, ahora se va al norte con cuatro paradas nuevas, con estas nuevas fechas, la cuenta sube a 26 estadios solo en territorio nacional. Y es que este mes también anunció más presentaciones para agosto en varias ciudades del país.

11 de agosto – Estadio Caliente, Tijuana, Baja California

– Estadio Caliente, Tijuana, Baja California 14 de agosto – Estadio Héroes de Nacozari, Hermosillo, Sonora

– Estadio Héroes de Nacozari, Hermosillo, Sonora 17 de agosto – Estadio UACH, Chihuahua, Chihuahua

– Estadio UACH, Chihuahua, Chihuahua 20 de agosto – Estadio Corona, Torreón, Coahuila

La preventa de boletos para estas fechas será exclusiva para usuarios de Banamex y arranca el 9 de abril a las 2:00 pm (hora del centro de México) , con opción a pagar a 3 meses sin intereses. La venta general será el 10 de abril , también a las 2:00 pm. Todo se manejará a través de Eticket , así que pon atención, porque vas a necesitar una cuenta para comprar.

Gira de Shakira en México

11 de agosto – Tijuana

14 de agosto – Hermosillo

17 de agosto – Chihuahua

20 de agosto – Torreón

23 de agosto – Monterrey

26 de agosto – CDMX

27 de agosto – CDMX

29 de agosto – CDMX – AGOTADO

30 de agosto – CDMX – AGOTADO

2 de septiembre – Querétaro – AGOTADO

3 de septiembre – Querétaro

6 de septiembre – Guadalajara – AGOTADO

7 de septiembre – Guadalajara

11 de septiembre – Puebla

12 de septiembre – Puebla – AGOTADO

¿Cuánto cuestan los boletos?

Todavía no se revelan los precios oficiales para Tijuana, Hermosillo, Chihuahua y Torreón, ya que los precios dependen del lugar y la zona donde se ubican.

Además de su gira por el norte, la “Loba” regresará a escenarios de la Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, Puebla y Monterrey.

