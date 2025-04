Pelea mortal en club nocturno en Nueva York: 2 apuñalados

Dos hombres fueron apuñalados, uno de ellos mortalmente, durante un enfrentamiento que estalló en un club nocturno del Alto Manhattan (NYC) la madrugada de ayer.

Según la policía de Nueva York, la tragedia comenzó alrededor de las 3:25 a.m. del lunes cuando un joven de 28 años recibió un corte en el cuello durante una pelea dentro del “Taboga Room” ubicado en W. 202nd St. near 10th Ave, Inwood. Los paramédicos lo llevaron de urgencia al Harlem Hospital, pero no pudieron salvarlo. Su nombre no se dio a conocer de inmediato

Cuando la policía respondió, se enteraron de que una segunda víctima, un hombre de 31 años, también había sido apuñalado en el hombro en la misma cuadra alrededor de las 4:10 a.m. a consecuencia de la pelea que había comenzado en el club, acotó Daily News. Fue llevado al mismo hospital en condición estable.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La semana pasada un joven acuchilló en la cara a una mujer de 57 años en un ataque azaroso de madrugada en el Monumento Conmemorativo del World Trade Center dedicado a las víctimas del ataque terrorista 9/11 en el Bajo Manhattan (NYC).

La violencia armada es constante en Nueva York y algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

En general en la ciudad de Nueva York son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre más de 65 personas murieron por arma blanca en 2024, por encima de 54 a este mismo momento en 2023. Eso deja un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

Hubo 4,493 casos de apuñalamientos en 2023 hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%. Un reporte previo de NYPD alertó en agosto de 2023 que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019).