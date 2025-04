Sergio Canales tras pelear con Demichelis: “No me arrepiento de nada”

El futbolista español de los Rayados de Monterrey, Sergio Canales, aseguró que no se siente arrepentido de la discusión que protagonizó con el entrenador de La Pandilla, Martín Demichelis; enojo que le causó dar una patada a una puerta y esto le causó la lesión que lo tiene alejado de las canchas.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante un video compartido a través de su cuenta en la red social X, donde se refirió a estas situaciones que han calentado la relación en el cuadro azteca.

“Solo quiero que sepan que estoy muy tranquilo y no me arrepiento de nada de lo que pasó, porque de mi parte no he hecho nada malo. Nunca he querido perjudicar a este equipo con el que me he sentido muy identificado y que desde que he llegado he dejado todo en cada entrenamiento y en cada partido”, expresó Canales en sus declaraciones.

El español se perdió el partido contra las Chivas Rayadas de Guadalajara 3-1 correspondiente a la Jornada 14 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX luego de haber roto una puerta de cristal que le causó varias heridas en la pierna.

El jugador español apuesta por tener un mejor rendimiento con La Pandilla en la Liga MX. Crédito: Diego Padilla | Imago7

Canales todavía desconoce si podrá estar disponible para el equipo de cara al compromiso de este fin de semana en el que se enfrentarán a los Tigres de la UANL para el derbi de Monterrey, correspondiente a la penúltima jornada del torneo Clausura 2025.

“Desafortunadamente, producto de la frustración que probablemente sufrimos todos cuando las cosas no salen, tuvimos una charla grupal intensa, pero creo que constructiva, que se ha magnificado dado el accidente que tuve”, manifestó.

“He guardado silencio por respeto, pero saben de mi compromiso y mi amor por este equipo, por eso he grabado este video para ponerle punto final al tema. Tenemos que estar enfocados, unidos e ir por ellos. Y arriba el Monterrey“, concluyó Canales en sus declaraciones.

