Canelo Álvarez ve muy cerca la fecha de su retiro del boxeo

El boxeador Saúl “Canelo” Álvarez está listo para asumir la que será su pelea 67 dentro del boxeo profesional ante William Scull el próximo 3 de mayo. Por ello, no es descabellado pensar que el mexicano ya comience a pensar en planes para su retiro del cuadrilátero.

De acuerdo a declaraciones recientes para TMZ, Canelo Álvarez ya ha logrado todo lo que se propuso en el boxeo y de acuerdo a lo que ha pensado contempla retirarse de la disciplina entre dos o tres años a partir de ahora.

En la conversación, el pugilista de 34 años recuerda su camino como campeón mundial es múltiples categorías, así como también poder estar satisfecho con la cantidad de dinero que ha hecho en las bolsas de los combates.

“En el boxeo, ya lo he logrado todo. He peleado contra todos. He peleado contra los mejores. He ganado muchos títulos en diferentes categorías de peso. He sido el rey libra por libra, el boxeador del año; todo. Si hablamos de dinero, nunca es suficiente. Pero no se trata solo de dinero. Se trata de disfrutarlo todo“, comentó.

Canelo Álvarez también explicó que de momento sigue disfrutando del boxeo y que aún tiene retos por asumir que concretará en los próximos meses.

“Sigo disfrutando del boxeo. Por eso estoy aquí. (repito) si hablamos de dinero, nunca es suficiente. Pero no pienso en ganar una cantidad específica de dinero y luego retirarme; no. Voy a hacer lo mío, y entonces, a los 37 o 38 años, es el momento de retirarme”, añadió.

Por lo pronto el calendario del Tapatío se resume a un jugoso contrato que firmó por cuatro peleas (aunque otras fuentes aseguran que son cinco) con el jeque Turki Alalshikh de Arabia Saudita, siendo la primera de ellas frente a Scull en Riad.

En caso que Canelo Álvarez logre vencer a Scull entonces se confirmará el esperado enfrentamiento ante Terence Crawford el próximo 13 de septiembre.

El resto de peleas no tienen un rival claro, pero están sobre la mesa una revancha ante Dmitry Bivol e incluso un duelo frente a David Benavídez, que ahora ostenta el título del Consejo Mundial de Boxeo luego de la renuncia del propio Bivol que presuntamente quiso prepararse para su tercera pelea ante Artur Beterbiev.

