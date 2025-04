Alejandro Sanz está devastado por la muerte de dos seres queridos en la discoteca Jet Set, en Rep. Dominicana

Alejandro Sanz compartió en sus redes un mensaje que no deja indiferente a nadie, ya que el cantante español abrió su corazón para revelar tragedia personal, dos personas muy cercanas a él murieron en el colapso de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana.

El intérprete de “Corazón partío” se encuentra devastado porque dos de sus compadres murieron el la tragedia que enlutó a República Dominicana. Alejandro Sanz reveló que sus compadres Eduardo Grullón y Johanna Rodríguez, perdieron la vida en la discoteca Jet Set.

“En un solo segundo nos cambia la vida, o nos la quita. Compadre Eduardo, comadre Johanna, solo nombrarlos duele”, escribió Alejandro Sanz, en su cuenta de Instagram

Y es que aunque no los unía la sangre, sí los unía el cariño que se tenían desde hace años.

El emotivo mensaje está acompañado de fotografías que muestran alguno e los momentos que pasaron en la playa, sesiones de gimnasio, videollamadas llenas de risas. Instantes que pasan a ser recuerdos.

“Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan… Que gritan de rabia sin llegar a entender nada. Aquí dejan un abismo demasiado silencioso”, escribió el intérprete español.

Promete cuidar a la familia de sus compadres

En ese mismo mensaje Sanz dejó una promesa cargada de emoción: “Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos los segundos son importantes. Los quiero”.

Sus palabras han movilizado a miles de seguidores, que no han tardado en llenar la publicación de mensajes de cariño y apoyo al dolor que siente Alejandro Sanz.

Horas después, el artista reapareció en sus historias, aún más conmovido. “Mi corazón está lleno de incertidumbre. No lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero”, confesó. Y no solo expresó su dolor personal, también extendió su apoyo al pueblo dominicano: ‘República Dominicana, estoy con ustedes, fuertemente’”.

La tragedia del Jet Set ha sacudido a muchos. No es la primera vez que el país enfrenta algo así —recordamos el colapso de un edificio en La Vega en 2021—, pero cada golpe deja una marca distinta.

Para Alejandro Sanz, este golpe ha sido directo al alma. Eduardo y Johanna no eran simples amigos: eran parte de su “familia elegida”, sus confidentes, su refugio.

