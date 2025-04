Aleska Génesis luego de que cerraran su caso: ‘Después de la tormenta, llega la libertad’

La modelo venezolana Aleska Génesis subió a su cuenta en Instagram una fotografía luego de que cerraran su caso en México debido a que Francisco Javier Rodríguez Borgio, quien la denunció de presunto robo de relojes de alta gama.

A las afueras de la sede del Poder Judicial de la Ciudad de México, la exhabitante de La Casa de los Famosos All-Stars dejó un corto mensaje de agradecimiento.

En la publicación, afirmó: “Después de la tormenta, llega la libertad. Estuve en silencio, pero no en soledad.. Dios, mi familia, mis abogados y ustedes (todos los que nunca dejaron de creer en mí, los que me mandaban un mensaje, una oración o simplemente pensaban en mi) fueron mi fuerza. No fue fácil, pero hoy cierro este ciclo con el corazón más fuerte que nunca. Gracias por no soltarme”.

En la imagen se le vio con su pasaporte, el cual le retuvieron por las averiguaciones en su contra.

Los usuarios reaccionaron a la publicación de Aleska Génesis con mensajes como: “Gracias a Dios, nunca debiste pasar por ese episodio tan tormentoso. Te amamos, sigue brillando”, “Estuviste en Fuego, estuviste en Agua, estuviste en la oscuridad de la noche entre rejas, pero Dios nunca te desamparó, Dios siempre estuvo contigo. Gloria a Dios hoy recuperaste tu libertad absoluta”.

Otros escribieron: “Qué bendición, mi Gene, la gloria siempre a Dios, te lo dije, mientras más oscura es la noche, más pronto amanecerá”.

¿Por qué Aleska Génesis quedó en libertad?

La venezolana recibió este jueves el perdón de su demandante y por ende no enfrentará ningún cargo en México.

Antes de que entrara a la audiencia, la creadora de contenido dijo: “Por decisión propia ese señor ya concedió el perdón. Ya estoy tranquila, estoy feliz. Ya puedo decir que soy libre. Ya voy a buscar mi pasaporte”.

Además de esto, dijo: “Soy inocente 100%, yo nunca cometí ningún delito y se está haciendo justicia. Se retiran todos los cargos, se cierra la carpeta. El señor por fin cedió y voy a recibir mi pasaporte, ya tengo libertad”.

Eduardo Zozaya, abogado de Rodríguez Borgio, aclaró los motivos por los que no quiso seguir con el caso: “Se otorgó el perdón porque así lo determinó la víctima, que está muy cansada y le quitó mucho tiempo de su vida. Es un asunto que para él implicó cuestiones muy personales que no estoy autorizado a revelar”.

