Adamari López responde a críticas por subir fotos de su hija

El programa Desiguales es, sin duda, uno de los que mayor sintonía tiene en Univision por las tardes de lunes a viernes, y parte de ello se debe a los temas que abordan con la doctora Nancy Álvarez, Amara La Negra, Wendy Guevara, Karina Banda y Adamari López, quienes esta vez dieron su opinión sobre mostrar de forma constante a sus hijos en las redes sociales.

“Aunque parece algo inofensivo puede ser muy peligroso. Cada año un padre publica en promedio 195 fotos de sus hijos, dejando una huella digital que puede ser usada por extraños con malas intenciones y los riesgos son muchos. Desde el robo de identidad hasta que las imágenes terminen en sitios inadecuados. Y lo que hoy parece un recuerdo mañana podría convertirse en un problema”, se escucha decir en el talk show.

Amara no dudó en expresar su perspectiva, ya que ella también sabe lo que es asumir el rol de madre: “Yo no estoy de acuerdo porque primero que todo y antes que nada mi muchacho es mío porque lo hice yo con ese cuerpo tropical y si yo tengo mis redes sociales y yo quiero publicar a mis muchachas o hacerles un canal de YouTube se lo hago, mientras que no sea ningún contenido que obviamente la pueda perjudicar en su futuro, algo muy privado“.

“Yo estoy de acuerdo con Amara, aunque entiendo la delicadeza o lo que estamos viviendo hoy día con tanta información y con tanta tecnología, pero a la misma vez uno comparte lo que le hace feliz a uno. Mi hija me hace feliz, yo quiero compartir las cosas que vivo con ella. Yo dije en algún momento que todos somos tíos, pues entonces yo les comparto a todos los tíos que tiene mi hija en el mundo lo que nosotros hacemos“, dijo Adamari.

La presentadora de origen puertorriqueño defendió su postura, ya que siempre muestra a su hija en las redes sociales y hasta tiene una cuenta en Instagram donde comparte momentos destacados de su vida: “Pero no la pongo en algo feo con la boca abierta o durmiendo o algo que la ponga en ridículo o de lo que ella se sienta avergonzada, sino cosas bonitas”, dijo en el programa.

La doctora Nancy manifestó su punto de vista como profesional y mencionó que no se trata de no compartir nada, sino de ser mucho más cuidadoso con el contenido audiovisual compartido: “No es que no lo hagas, pero ten cuidado y ten presente que eso se queda ahí para toda la vida”.

