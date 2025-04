Becky G levanta suspiros con sexy vestido “cut-out”

El verano todavía no llega oficialmente, pero las celebridades ya lo están adelantando con looks que prenden fuego cualquier alfombra roja, y si hablamos de estilo, sensualidad y presencia latina con poder, Becky G definitivamente se llevó todos los reflectores en los Fashion Trust US Awards.

La cantante californiana, de raíces mexicanas, llegó a este evento con un vestido que dejó a todos boquiabiertos: negro, elegante, con un escote asimétrico y un corte en el abdomen que nos recordó por qué los vestidos “cut-out” son los reyes de la temporada.

Becky G (AP)

La prenda, de la marca Cult Gaia , estaba inspirada en las siluetas orgánicas de la naturaleza y tenía detalles metálicos dorados que la hacían brillar como toda una estrella.

Para completar el look, Becky eligió sandalias doradas de tacón y unos aretes de impacto en forma de sol, también de Cult Gaia, que eran perfectos con ese aire veraniego y glamuroso.

Becky G (AP)

El maquillaje en tono bronceado, natural fue ideal para estar en tendencia. Fiel a su estilo, Becky G optó por un look sencillo pero poderoso, con el cabello recogido y mechones sueltos que le daban un aire relajado, pero cómodo.

Los Fashion Trust US Awards, que celebra lo mejor de la moda emergente en Estados Unidos, reunió a personalidades como Cara Delevingne, Fergie y Kate Hudson , pero la presencia latina brilló con fuerza gracias a Becky G.

