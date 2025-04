Llamado a ecuatorianos de Nueva York a que salgan a votar este domingo para elegir presidente

Luego de semanas intensas de campaña, finalmente este domingo 13 de abril los ecuatorianos elegirán al presidente que gobernará ese país a partir del 24 de mayo, y los connacionales de Ecuador que residen en Nueva York podrán sumarse a la jornada electoral por lo que autoridades consulares están haciendo un llamado a que aquellos que están registrados ejerzan su derecho.

Y es que en medio de una de las contiendas más reñidas de la nación sudamericana, donde el actual presidente, Daniel Noboa, busca mantenerse en el poder contra la candidata de izquierda, Luisa González, más de 50,000 ecuatorianos empadronados en la Gran Manzana y el resto del estado pueden mover los resultados finales. La más reciente encuesta realizada por ‘Comunicaliza’, muestra un empate técnico entre ambos aspirantes: 41.5% de intención de voto para Noboa y 41.1% para González. Será el entre 13% y 17% de votantes indecisos, quienes definan quién será el ganador.

“Yo voy a votar, pero todavía no sé por quién voy a votar. Ninguno de los dos me gusta. Noboa es muy derechista y Luisa representa la izquierda de Correa que tampoco me gusta, pero como ecuatoriano creo que tengo la obligación de elegir al que crea que será menos dañino o que me de alguna esperanza de que el Ecua va a mejorar”, aseguró Luis González, originario de Cuenca, y quien vive en la Gran Manzana hace 17 años. “Hay que salir a votar. Nos gusten o no los candidatos tenemos que hacer valer nuestro voto. Estoy viendo también quién tiene planes más concretos para los que vivimos por fuera”.

Y desde el Consulado de Ecuador en Nueva York, el mensaje primordial es que quienes vayan a ejercer el derecho al voto este domingo primero deben asegurarse de que están empadronados, pues de lo contrario no podrán sufragar.

Asimismo, las autoridades consulares recalcan que es de vital importancia que los votantes confirmen primero cuál es el lugar de votación que les fue asignado y para eso el Consejo Nacional Electoral tiene una página habilitada donde cada ecuatoriano registrado para sufragar puede verificar, con sus datos personales, cuál es su mesa de votación y así evitar inconveniente.

Cabe destacar que para los ecuatorianos que residen en la ciudad de Nueva York o en el estado han sido instalados cuatro sitios de votación. Tres de ellos, el de El Bronx, el de Long Island y el de Hudson Valley, son los mismos donde se realizaron los comicios de primera vuelta presidencial en febrero. Sin embargo, especialmente para quienes votaron en Queens, la advertencia es que el lugar de votación actual cambió y el puesto para sufragar será en la universidad de LaGuardia.

“Este domingo la democracia nos une y los ecuatorianos de Nueva York concurriremos a votar. Tenemos cuatro recintos electorales, pero pilas que para esta segunda vuelta, Queens cambió de ubicación”, dijo el cónsul de Ecuador en Nueva York, José Sandoval.

Otro detalle importante mencionado por el representante diplomático es que los encargados de las mesas de votación requerirán una prueba de identidad a los electores, que puede ser el pasaporte, la cédula o el ID consular, “sin importar si está vigente o caducado”.

Organizaciones comunitarias ecuatorianas de la Ciudad y líderes vecinales se han dado a la tarea de motivar a los electores registrados para que no dejen de lado el proceso y acudan a manifestarse en las urnas, por dos opciones de país que difieren, pero que depende de los sufragantes, señalará el destino que afectará a los más de 18 millones de ecuatorianos que viven en el país sudamericano y por fuera.

Ecuatorianos de NYC saldrán a votar este domingo por presidente. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Sobre los comicios, que se desarrollarán entre las 9:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, una de voluntarias que estará en una de las mesas de votación de la Gran Manzana destacó que hay varios mecanismos para resolver dudas que haya sobre el proceso electoral, localización de puestos para sufragar y cualquier inquietud.

“Los cuatro puestos de votación que se instalarán en cuatro puntos que congregan el mayor número de paisanos que viven en Nueva York serán atendidos por ecuatorianos que nos hemos sumado a esta jornada para garantizar que todo transcurra con total normalidad y estamos para ayudar a cualquiera que tenga dudas sobre la manera en que puede ejercer su voto si no lo ha hecho antes”, aseguró la voluntaria. “Si alguien tiene preguntas puede llamar por WhatsApp al +347 569 9538 y ahí lo atenderán“.

“Hay que salir a votar y tomar la mejor decisión. No podemos quedarnos en casa esperando a que otros elijan por nosotros. Es hora de regresar al cambio”, comentó la ecuatoriana Valeria Matamoros, simpatizante de la candidata correista.

“Ojalá que la gente entienda que respaldar a Noboa es respaldar todo un país para recuperar la seguridad y no volver a vivir lo que vivimos en el pasado”, dijo Julio Saquicela, quien afirmó que votará por el actual mandatario para que continúe con su plan de gobierno.

Jornada electoral ecuatoriana en datos