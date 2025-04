Messi conoce a Lionel Richie, el cantante al que le debe su nombre

El astro argentino Lionel Messi y el cantante Lionel Richie se encontraron por primera vez tras la victoria de Inter Miami por 3-1 frente a Los Ángeles FC en el Chase Stadium, un resultado que clasificó al equipo del argentino a las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Lionel Richie, de 75 años, fue quien dio a conocer el encuentro a través de sus redes sociales. “¡Cuando Lionel conoce a Lionel! Su madre le puso mi nombre… y aquí estamos. ¡Qué alegría conocerte después de tantos años!”, escribió el músico en Instagram, acompañando el mensaje con varias fotografías del encuentro.

La publicación rápidamente se viralizó, reavivando la historia de cómo Jorge Messi y Celia Cuccittini eligieron el nombre de su hijo.

Según relató Celia en una entrevista con Telefé, la idea original era llamarlo Leonel, pero Jorge decidió cambiar la “e” por una “i” en el último momento, influenciado por la admiración que ambos sentían por Richie. “Como no teníamos nombre de varón, siempre me gustó Leonel. Cuando Jorge vino y contó que le puso ‘Lio’, casi lo mato… ¿Por qué le puso así? Porque nos gustaba mucho Lionel Richie”, contó la madre de Messi.

La anécdota llegó tiempo atrás a oídos del propio Richie, quien expresó su sorpresa y humor al respecto. “Primero pensé que era una broma. Luego busqué y vi que era verdad. Déjame decir algo: entiendo que él no pueda cantar, y yo quiero anunciar que no puedo jugar al fútbol”, comentó el cantante, reconocido por éxitos como “Hello”, “All Night Long” y “Say You, Say Me”.

El encuentro entre Messi y Richie fue registrado por Dirk Vanoucek, colaborador cercano del artista, y mostró a un Messi vestido con una campera blanca cruzándose con el músico, quien lucía un atuendo negro. La imagen de ambos íconos, cada uno en su rubro, capturó la atención de fanáticos de todo el mundo.

Simbólico vínculo entre Messi y Richie

Richie, que comenzó su carrera en la década de 1970 como miembro de The Commodores antes de consolidarse como solista, se convirtió en una figura clave de la música popular en los años 80.

Sus baladas románticas y temas de ritmo caribeño lo llevaron a conquistar múltiples premios, entre ellos un Oscar por “Say You, Say Me” y varios Grammy. En 2022, ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, consolidando su legado.

La Pulga, por su parte, continúa con su ajetreado calendario en las Garzas. En la antesala al choque de semifinales de la Concachampions ante Vancouver Whitecaps en Canadá, los dirigidos por Javier Mashcerano tendrán dos compromisos por el torneo local. Este domingo visitarán a Chicago Fire y luego, el sábado 19, chocará ante el líder de la Conferencia Este, Columbus Crew.

El vínculo simbólico entre Messi y Richie, surgido hace casi cuatro décadas en Rosario, se materializó finalmente en Estados Unidos. Más allá de la anécdota del nombre, el encuentro representa el cruce de dos generaciones y disciplinas distintas, pero igualmente influyentes en la cultura contemporánea.

La imagen de ambos Lionel selló una historia que comenzó mucho antes de que Messi tocara una pelota profesionalmente o Richie compusiera sus grandes éxitos.

Seguir leyendo:

Cristiano Ronaldo refuerza su seguridad tras amenazas por redes sociales

Mascherano explicó el veto del guardaespaldas de Messi en la MLS

Ronald Koeman pide no comparar a Lamine Yamal con Messi