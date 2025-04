Con un hombre de más, New York Red Bulls empató a cero contra Orlando City SC

La semana 8 de la Major League Soccer (MLS) cerró con un empate sin goles para New York Red Bulls ante su similar de Orlando City SC en el Inter and Co Stadium en Florida.

Los dirigidos por el alemán Sandro Schwarz sufrieron el incordio local. En el primer tiempo apenas dominaron cerca del 30 % de la posesión de balón. No crearon ningún tipo de ocasiones ni remates al arco.

De hecho, el premio al mejor jugador del partido se lo llevó el portero de Red Bulls, Carlos Coronel, quien realizó al menos cinco paradas fundamentales que ayudaron a mantener la valla en cero.

Coronel fue una figura clave para evitar que Orlando City se llevara los tres puntos. Al minuto 50, los visitantes tuvieron un golpe de suerte que fue desaprovechado en su totalidad.

El argentino Rodrigo Schlegel fue expulsado por doble cartulina amarilla, dejando a Orlando City con diez hombres en el campo. A pesar de la ventaja numérica, New York Red Bulls no logró capitalizar la situación.

La ventaja numérica se notó en la gestación del partido, pero New York Red Bulls no tuvo la capacidad de hacerlo notar en el marcador. Los visitantes pasaron de no crear ocasiones y de estar por debajo del umbral del 40 % de posesión, a tener el 67 % e inventar hasta ocho ocasiones.

Sin embargo, la falta de efectividad en el último tercio del campo terminó siendo su mayor obstáculo. Orlando City, por su parte, mostró una defensa sólida liderada por el arquero Pedro Gallese, quien también tuvo intervenciones destacadas.

Los dirigidos por el colombiano Óscar Pareja lograron resistir la presión y mantener el empate, beneficiándose de la falta de precisión de los Red Bulls.

El partido dejó en evidencia las áreas de mejora para ambos equipos. Mientras que Orlando City deberá trabajar en mantener la disciplina en el campo, New York Red Bulls necesita encontrar soluciones para su falta de contundencia en ataque.

Los neoyorquinos vienen de remontar 2-1 como locales ante Chicago Fire. Para la semana 10 de la MLS, Orlando visitará a CF Montréal y NY Red Bulls recibirá a DC United.

En la Conferencia Este de la MLS, Orlando y Red Bulls están empatados con 12 puntos en ocho semanas y se posicionan en la séptima posición.



