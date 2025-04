John Travolta recuerda con conmovedor mensaje a su hijo Jett en el día que habría cumplido 33 años

John Travolta recuerda a su hijo Jett en el día que habría cumplido 33 años, el actor volvió a abrir su corazón ante el mundo con un homenaje íntimo y conmovedor a su hijo Jett, quien falleció en 2009 a los 16 años.

A través de una publicación en sus redes sociales, el actor compartió una fotografía que capturó un momento tierno: él mismo, joven, abrazando a Jett mientras ambos sonríen. La imagen, cargada de amor y nostalgia, fue acompañada por un breve pero poderoso mensaje: “Feliz cumpleaños, Jett. Te extraño muchísimo. ¡Te amaré por siempre!”.

El tributo de Travolta no tardó en generar una ola de respuestas por parte de fanáticos, amigos y colegas.

Entre los mensajes más destacados se encuentra el del actor Sean Maguire, quien escribió: “Me duele el corazón. Era tan lindo. Tu fuerza es increíble. Te mando un cariño enorme, John”.

Otros seguidores también compartieron su empatía y admiración por la fortaleza del actor de 71 años.

“Solo puedo imaginar tu dolor… Los padres no deberían enterrar a sus hijos. ¡Qué tragedia!” o “¡Jett es un ángel! ¡Te quiero muchísimo, John!”.

La muerte de Jett Travolta

Jett Travolta murió durante unas vacaciones familiares en las Bahamas. El joven, que era autista y sufría de convulsiones frecuentes, perdió la vida tras un ataque mientras se encontraba con sus padres.

La tragedia marcó profundamente a Travolta, quien años más tarde confesó en una entrevista en Londres que la muerte de su hijo fue “lo peor” que le había sucedido. “No sabía si lo lograría. La vida ya no me interesaba, así que me costó mucho recuperarme”, expresó entonces.

La familia Travolta ha atravesado otros momentos difíciles. En 2020, el actor también sufrió la pérdida de su esposa, la actriz Kelly Preston, quien falleció a los 57 años tras una lucha privada contra el cáncer de mama. Juntos compartieron casi tres décadas de matrimonio y tres hijos: Jett, Ella Bleu (hoy de 25 años) y Benjamin (de 14), quien nació casi dos años después de la muerte de su hermano mayor.

El mensaje de John Travolta, simple pero profundo, es un recordatorio del amor inquebrantable que une a un padre con su hijo, aún en la ausencia. Cada aniversario es una oportunidad para honrar esa conexión eterna que ni el tiempo ni la muerte pueden romper.

