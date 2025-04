Irina Baeva rompe en llanto: “A lo mejor fue un error que pagué muy caro”

La actriz Irina Baeva habló abiertamente sobre los difíciles momentos que vivió durante su relación con el actor Gabriel Soto, con quien estuvo comprometida por casi seis años. En una emotiva entrevista con el conductor Yordi Rosado, la actriz rusa se mostró vulnerable, rompió en llanto y confesó que su historia de amor fue más dolorosa de lo que muchos imaginaban.

“Sí, a lo mejor fue precipitado. A lo mejor fue un error que pagué muy caro… y que lo sigo pagando al día de hoy. Lo hice por amor, ¡me enamoré!”, expresó con la voz entrecortada, visiblemente afectada al recordar los inicios de su relación, marcada desde el principio por la controversia y las críticas públicas.

“Viví varios tipos de violencia”

Baeva explicó que, aunque no sufrió violencia física, sí experimentó situaciones emocionalmente dolorosas que hoy, con más claridad, reconoce como violencia psicológica.

“Hoy volteo a ver y sí puedo decir que hasta el año pasado viví varios tipos de violencia de los que ni cuenta me daba. No física, gracias a Dios. Creo que me di cuenta a tiempo… Me acuerdo de la sensación, de cómo estaba pasando, y dije: ‘¿En qué momento he permitido tanto?’”, reflexionó.

La actriz de “Amor Dividido” también confirmó lo que por mucho tiempo fueron solo rumores: las infidelidades por parte de Gabriel Soto. En una conversación anterior, en el programa Montse & Joe de Unicable, Baeva aseguró: “Mi relación pasada, a decir verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas”.

“No es chisme, es la verdad”

Cuando la conductora Montserrat Oliver intentó indagar en los detalles, Irina se negó. “No hay necesidad. Ya todo estaba contado. De hecho, todos se enteraron antes que yo”, declaró con una mezcla de resignación y honestidad. También señaló que guardó silencio durante mucho tiempo por ingenuidad, pero que ahora entiende la importancia de hablar y cerrar ciclos.

Sobre los nombres que se vincularon sentimentalmente con Soto durante la relación, destacó la mención de Sara Corrales y Cecilia Galliano, esta última su compañera en la obra El precio de la fama. Aunque nunca confirmó directamente los vínculos, los rumores de cercanía entre ellos crecieron tras múltiples apariciones públicas.

La actriz también compartió que la decisión definitiva de terminar la relación ocurrió tras recibir un mensaje de Soto mientras ella se encontraba trabajando como conductora. Aunque no reveló el contenido del texto, confesó que ese momento fue clave para poner punto final a la historia.

Cierre definitivo

Pese a las especulaciones sobre posibles reconciliaciones, incluso con la ex esposa de Soto, Geraldine Bazán, esta última fue tajante en entrevista con Despierta América: “Es imposible regresar con Gabriel Soto”, cerrando así cualquier posibilidad de un regreso.

La entrevista de Irina Baeva no solo ha causado impacto entre sus seguidores, también ha abierto un espacio para la conversación sobre relaciones tóxicas y el valor de sanar después del dolor. “Lo hice por amor”, repitió con fuerza, dejando claro que, aunque la historia la marcó, hoy está lista para escribir una nueva página en su vida.

