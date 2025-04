Lisset sufre accidente en coladera mal colocada en CDMX y lanza llamado a las autoridades

La actriz y cantante Lisset vivió un angustiante accidente en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, luego de caer en una coladera mal colocada mientras caminaba por la colonia Polanco. A través de un video que compartió en redes sociales, la artista narró lo ocurrido y mostró las lesiones visibles que le dejó el incidente.

De acuerdo con su relato, el accidente sucedió tras acudir a una estación de radio para una entrevista. Al terminar, comenzó a caminar por la zona cuando pisó una tapa de concreto que cubría una coladera, pero que estaba mal puesta. El peso de su cuerpo hizo que cayera al interior de la coladera, pero logró detener la caída al sostenerse con el brazo izquierdo.

“Me fui completita en una falsa coladera. Estaba puesta la tapa de concreto, yo pisé y me fui hasta abajo. Me sostuve así, pero pudo haber sido un niño, una persona de la tercera edad o con discapacidad, que es gravísimo”, relató Lisset en el video.

Dice que su fortaleza la salvó

La cantante destacó que pudo salvarse gracias a que realiza ejercicio y mantiene su cuerpo fuerte, sin embargo, el accidente le dejó un enorme moretón y raspones en el bíceps del brazo izquierdo. Mostrando las heridas, advirtió que no todas las personas tendrían la misma suerte.

Ante esta situación, Lisset hizo un llamado a todas las alcaldías de la Ciudad de México para que tomen medidas urgentes y revisen las condiciones en que se encuentran las coladeras, con el fin de evitar tragedias.

Finalmente, la artista recordó el trágico caso de Esmeralda y Sofía, dos hermanas que murieron en 2022 tras caer en una coladera abierta mientras se dirigían a un concierto de la banda Zoé en el Palacio de los Deportes. “Esto no puede seguir pasando”, expresó.

