Solo el 16% de las ciudades más grandes en EE.UU. han registrado crecimiento de propiedad de vivienda

Home Gnome, la empresa que ofrece servicios de mantenimiento a domicilio, realizó un estudio en el que descubrió que solo el 16% de las ciudades más grandes de EE.UU. experimentaron un crecimiento en la propiedad de vivienda.

La compañía analizó la diferencia en las tasas de propiedad de vivienda entre 2010 y 2023 en las 500 ciudades más grandes de EE.UU. para determinar dónde ha aumentado más la propiedad. La tasa de propiedad de vivienda es el porcentaje de hogares que son propietarios de sus viviendas en lugar de alquilarlas.

Ciudades con el mayor crecimiento de propiedad de vivienda

· Solo 81 ciudades del ranking experimentaron un crecimiento positivo en la propiedad de vivienda, e incluso entonces, 20 de esas ciudades vieron ganancias de menos del 1% .

· Sólo tres ciudades, Kent, Washington (n.° 1), Providence, Rhode Island (n.° 2) y Mount Vernon, Nueva York (n.° 3), vieron las tasas de propiedad de vivienda aumentar más del 10%.

· Honolulu (No. 9) se destaca con un crecimiento inesperado en la propiedad de viviendas a pesar de los notoriamente altos costos de vivienda de Hawai.

· Anchorage (No. 27) también hace una aparición interesante, mostrando que incluso las ciudades más frías y remotas están experimentando crecimiento.

· Medford (No. 26) y Bend, Oregon (No. 21), continúan creciendo a pesar de los desafíos generales de asequibilidad de Oregon.

· Nueva York tuvo tres ciudades con crecimiento positivo: Mount Vernon (No. 3), Syracuse (No. 77) y New Rochelle (No. 80).

· El estado de la Estrella Solitaria tuvo cuatro ciudades con un crecimiento de propiedad positivo, incluidas Waco (No. 17) y Denton (No. 20), mientras que Florida también tuvo cuatro , encabezadas por Port St. Lucie (No. 16) y Palm Bay (No. 41).

Conclusiones clave

· Washington vio un aumento en el crecimiento de la propiedad de vivienda, con 10 de sus 14 ciudades clasificadas en la mitad superior, incluidas Everett (No. 4), Tacoma (No. 18) y Auburn (No. 40).

· California tenía 72 de sus 149 ciudades en la mitad superior, pero el crecimiento varió ampliamente, desde la pequeña ciudad de Clovis (No. 7) hasta ciudades más grandes como Irvine (No. 499).

· Solo 25 de las 185 ciudades de California, Nueva Jersey, Illinois y Florida experimentaron un aumento en la propiedad de vivienda. Los mercados inmobiliarios en estos estados enfrentan dificultades debido a los altos costos de la vivienda, la migración al exterior y la inestabilidad económica.

· Las principales áreas metropolitanas como Chicago (n.° 261), Los Ángeles (n.° 342), Miami (n.° 481) y Trenton, Nueva Jersey (n.° 497), experimentaron descensos de entre el -4.5 % y el -16.5 % .

· Diez ciudades sufrieron fuertes caídas del 15% o más, incluidas las ciudades de Texas, Richardson (n.° 500) y Frisco (n.° 498), junto con Irvine (n.° 499) y Chino Hills (n.° 492) de California .

· El noreste y el medio oeste no se salvaron. Trenton, Nueva Jersey (n.° 497), Stamford, Connecticut (n.° 495), Springfield, Misuri (n.° 494) y Canton, Ohio (n.° 493) sufrieron daños.

· Algunas ciudades se mantuvieron casi al mismo nivel con caídas por debajo del 1% , como Nueva York, Nueva York (No. 102), Albuquerque, Nuevo México (No. 82) y Peoria, Arizona (No. 108).

· Las ciudades de California, Santa Mónica (No. 99), Chula Vista (No. 85) y Berkeley (No. 83) también se mantuvieron estables a pesar de las dificultades a nivel estatal.

Para más detalles sobre el estudio y su metodología, ingrese aquí.

