Jason Momoa se atreve con el español por Adria Arjona

La relación entre Adria Arjona y Jason Momoa va viento en popa, y todo indica que el amor también se habla en español y es que desde que el actor de Aquaman confirmó su romance con la actriz en mayo del año pasado, la pareja no ha dejado de compartir momentos especiales y derrochar cariño en redes.

En aquel entonces, Momoa se mostró completamente fascinado: “Japón, eres un sueño hecho realidad. Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando con nuevos y viejos amigos, compartiendo aventura otra increíble con mi amor”, escribió junto a unas fotos de ellos disfrutando del viaje. El mensaje incluía motos, paisajes y muchas sonrisas.

Desde entonces, los dos han aparecido juntos en distintos eventos, y ahora fue el turno de la presentación de la nueva temporada de Andor , serie de Star Wars en la que Arjona tiene un papel protagónico. La actriz compartió varias fotos del evento en su cuenta de Instagram, incluyendo una junto a su galán, y escribió emocionada: “¡Andor! No puedo esperar a que todos vean esta temporada”.

Pero lo que más llamó la atención no fue el look de Adria —aunque, dicho sea de paso, se veía espectacular—, sino el comentario que le dejó Momoa… ¡en español!

Mensaje en español para Momoa

“Felicitaciones (felicidades) mi amor . Elenco perfecto (elenco perfecto)”, escribió el actor en la publicación. Y claro, las redes se encendieron. ¿Jason Momoa ya está aprendiendo español? Todo apunta a que sí, y parece tener la mejor maestra: su novia guatemalteca.

Los fans no tardaron en reaccionar con todo tipo de comentarios divertidos y llenos de cariño: “No sé si me gusta más él o ella. Nunca he estado tan confundido en mi vida“; “Adria, te ves absolutamente fabulosa”; “Estoy confundido, ¿es Jason Momoa en ella?”; “¡Qué linda eres, manita! Mantente humilde siempre, por favor”; “Siempre hermosa con una sonrisa inolvidable”, y “Jason Momoa es un tipo afortunado”.

El interés de Momoa por el español

Y sí, parece que Momoa se está tomando en serio lo de ser un buen alumno de español. Ya lo vimos con su primer “mi amor”, y quién sabe, tal vez dentro de poco lo tengamos diciendo frases completas o hasta dando entrevistas como todo un latino.

Por ahora, los fans están encantados con esta historia de amor que mezcla Hollywood, cultura latina y muchas muestras de cariño público. Jason y Adria no solo se ven bien juntos, sino que también se nota que disfrutan al máximo de cada paso en su relación. Y si eso incluye aprender español por amor, pues más puntos para él.

