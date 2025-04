Arcángel fue sometido a una delicada cirugía de corazón 

El reguetonero boricua Árcangel anunció que debido a nuevos problemas cardiacos tuvo que ser sometido a una cirugía de corazón.

El artista compartió en su cuenta de Instagram una foto desde la cama del hospital en la que se ve la herida en el pecho por la cirugía. En 2019 Arcangel tuvo que ser hospitalizado por un preinfarto.

“Estoy pasando y a la vez superando la prueba más grande que Dios y la vida me han puesto. Tengo un corazón enfermo y malherido que a pesar de todo se rehúsa a dejar de latir. Nuevamente el gran soberano Señor me dio otra oportunidad y esta vez no pretendo quedar mal”, escribió en la publicación.

Arcángel no especificó qué procedimiento con exactitud le hicieron en el corazón, pero afortunadamente está fuera de peligro.

En el texto con el que acompañó la foto, Arcangel aseguró que está preparado para el próximo reto que la vida le depare.

“Termine un álbum en la etapa más difícil de mi recuperación, duele, molesta, pica y arde, pero no existe dolor físico que supere la tristeza que mi alma cargara por el resto de mi vida, así que con todo el AMOR, TEMOR y RESPETO que le tengo a mi DIOS, quiero decirle que estoy listo y más que preparado para el próximo reto que él decida ponerme”, escribió el intérprete.

A pesar de ser una cirugía delicada, el cantante podrá retomar sus compromisos profesionales rápidamente. Incluso dijo que sus médicos le autorizaron a presentarse en Guatemala el próximo 19 de abril como tenía pautado en su agenda. “A mis fanáticos de GUATEMALA no se asusten! Mi cardiólogo y el cirujano me dieron permiso para estar presente este próximo 19 de abril en su país y cantar junto a ustedes”, dijo el cantante.

Además reveló que también podrá cumplir un compromiso que tiene en Puerto Rico en el Porto Bello Fest y destacó que desea celebrar con todos sus seguidores que sigue con vida.

