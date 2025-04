Nick Carter, miembro los Backstreet Boys, enfrenta su cuarta demanda por agresión sexual

Nick Carter, miembro de los Backstreet Boys, enfrenta nuevas acusaciones de agresión sexual. La demanda señala que el cantante presuntamente violó a una mujer en dos ocasiones mientras estaban involucrados en una relación en 2005.

La revista Variety tuvo acceso a la demanda civil en la que una mujer acusó a Carter de presuntamente obligarla a tener sexo con él en el año 2004. En ese momento la mujer, identificada como Laura Penly, tenía 19 años y Carter 25.

Penly dijo que había tenido relaciones sexuales consensuadas con el cantante tres veces antes de que el artista se volviera “agresivo” y se negara a detenerse cuando ella le dijo que no quería tener relaciones sexuales con él.

Asimismo Penly señaló que el cantante no usó protección lo que la llevó a contraer VPH en el futuro y por lo cual contrajo cáncer de cuello uterino. La demandante denunció una segunda violación por parte de Carter. Según dijo, el artista la contactó con la excusa de disculparse con ella pero afirmó que él la encerró en una habitación y la violó nuevamente.

Liane K. Wakayama y Dale Hayes, Jr., abogados de Carter dijeron a Variety que estas acusaciones son “tonterías” y aseguraron que el cantante no conoció ni tuvo una relación con Penly.

“Nick no recuerda haber conocido siquiera a Laura Penly. Ciertamente, nunca tuvo una relación romántica ni sexual con ella. Jamás. La persona que hace estas afirmaciones tiene un historial documentado de problemas financieros y legales, se declaró en bancarrota y fue demandada por fraude, y los problemas de salud que haya enfrentado no tienen absolutamente nada que ver con Nick. No solo lucharemos contra esto, sino que también buscaremos sanciones contra su equipo legal por permitir esta acción frívola”, dijeron los abogados.

Carter ha recibido cuatro demandas por agresión sexual. En diciembre de 2022 una mujer llamada Shannon Ruth demandó a Carter por presuntamente obligarle a tener sexo oral en después de un concierto de los Backstreet Boys en 2001.

La excantante de Dream, Melissa Schuman, demandó a Carter hace dos años en California. Schuman alegó que Carter la drogó y violó en su apartamento de Santa Mónica en 2003, cuando ella tenía 17 años.

